To Lam arrive aux États-Unis pour la réunion inaugurale du Conseil pour la paix sur Gaza

À midi le 18 février (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, To Lam, et une délégation l’accompagnant sont arrivés à l’aéroport d’Andrews (États-Unis), pour participer à la réunion inaugurale du Conseil pour la paix sur Gaza, à l’invitation du président américain Donald Trump, aussi président fondateur du Conseil. Son déplacement se déroule du 18 au 20 février.

En tant que membre fondateur, le Vietnam souhaite, aux côtés des autres membres, promouvoir le rôle du Conseil pour la paix sur Gaza dans la promotion de la paix et la reconstruction de Gaza sur la base des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, en garantissant les intérêts légitimes des parties concernées, en particulier ceux du peuple palestinien, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies.

Le secrétaire général To Lam arrive à l’aéroport d’Andrews (États-Unis).pour la réunion inaugurale du Conseil pour la paix sur Gaza. Photo : VNA



La participation du secrétaire général To Lam à la réunion inaugurale du Conseil pour la paix sur Gaza constitue un soutien aux efforts en faveur de la paix en général et à l’initiative de reconstruction de Gaza en particulier. Elle contribue également à approfondir la coopération entre le Vietnam et les États-Unis dans le traitement des questions régionales et mondiales, conformément à l’esprit du Partenariat stratégique global. - VNA/VI