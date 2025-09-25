Tô Lâm appelle à un nouvel élan pour une armée révolutionnaire, régulière et moderne

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm prend la parole. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, secrétaire de la Commission militaire centrale, a participé et donné des orientations clés au 11e Congrès d'émulation de l'armée pour la période 2020-2025.

Organisé par la Commission militaire centrale et le ministère de la Défense à Hanoï le 24 septembre, l'événement visait à dresser le bilan des cinq dernières années, définir les orientations futures et honorer les collectifs et individus exemplaires dans la construction de l’armée et la défense nationale.

Dans son discours, le dirigeant a salué les acquis remarquables du mouvement, qu'il a qualifié de "catalyseur transformant la volonté en résultats et les objectifs en réalités".

Le secrétaire général a insisté sur le fait que l'émulation ne devait pas être une campagne ponctuelle mais un processus continu, "le rythme même de la vie militaire". Chaque journée doit se traduire par un critère concret, chaque mois par une initiative, chaque trimestre par un résultat durable. L'émulation, a-t-il affirmé, est "l'école de la personnalité et du caractère", contribuant à renforcer la discipline, la solidarité et la maturité de chaque soldat.

Le 11e Congrès d'émulation de l'armée pour la période 2020-2025. Photo: VNA

Face aux nouveaux défis de défense et de construction nationale, il a affirmé que l'armée vietnamienne doit être à la fois "régulière, d'élite, moderne", mais aussi "mobile, flexible et numérisée". Dans ce contexte, le mouvement d'émulation patriotique doit devenir "le système d'exploitation" guidant les trois fonctions de l'armée: "armée de combat", "armée de travail politique" et "armée de production".

Il a exhorté toute l'armée à éviter toute recherche de performances formelles, en privilégiant la qualité, l'efficacité et la profondeur.

L'émulation doit contribuer à renforcer les relations armée-peuple, encourager les jeunes talents, valoriser les initiatives des soldats des femmes militaires et du personnel civil de la défense.

Convaincu que, sous la direction du Parti et avec le soutien du peuple, le mouvement continuera à se développer fortement, Tô Lâm a exprimé l'ambition de créer une percée décisive dans la construction d'une armée révolutionnaire, régulière, d'élite et moderne, digne de sa mission de construction et de défense de la Patrie socialiste. -VNA/VI