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To Lam appelle à moderniser la force technique et professionnelle de la Police populaire
À l'occasion du 80e anniversaire de la Journée traditionnelle de la Force de sécurité populaire (12 juillet 1946 - 12 juillet 2026) et du 72e anniversaire de la Force technique et professionnelle (1er juillet 1954 - 1er juillet 2026), le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a effectué, dans la matinée du 6 juillet, une visite de travail au Centre technique et professionnel du ministère de la Sécurité publique.
Lors de l'événement, le général de division Tran Viet Kieu, directeur du Département technique et professionnel, a présenté un rapport sur la situation opérationnelle et les activités de cette unité.
S’exprimant lors de la séance de travail, le secrétaire général et président To Lam a souligné que l'histoire de la lutte pour la défense de la sécurité nationale et le maintien de l'ordre social avait démontré le rôle stratégique du travail technique et professionnel. Ces dernières années, ce secteur a franchi des étapes décisives vers la modernisation et l'innovation, contribuant non seulement au règlement efficace d'affaires criminelles complexes, mais aussi à la protection proactive de la souveraineté nationale, de la cybersécurité et de l'intégrité territoriale grâce à des moyens techniques de pointe, tout en accompagnant le développement socio-économique du pays.
Au nom des dirigeants du Parti et de l'État, To Lam a félicité les performances remarquables accomplies par la force technique et professionnelle tout au long de ses 72 années de construction et de combat.
Affirmant que les missions futures seront particulièrement exigeantes, To Lam s'est déclaré convaincu que, forte de sa tradition glorieuse et de son esprit d'audace créatrice, l'ensemble de la Police populaire, et la force technique et professionnelle en particulier, accomplira avec excellence toutes les missions confiées par le Parti, l'État et le peuple.- VNA/VI