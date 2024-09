Tô Lâm adresse une lettre aux enfants vietnamiens à l'occasion de la Fête de mi-automne

À l'occasion de la Fête de mi-automne 2024, le secrétaire général (SG) du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm a envoyé le 13 septembre une lettre aux enfants vietnamiens dans le pays et à l’étranger ainsi qu’aux enfants étrangers au au Vietnam, pour leur souhaiter une bonne fête.

To Lam a émis son souhait que les enfants passent chaque Fête de la mi- automne joyeuse et significative grâce aux soins apportés par leur famille, leur école et la société. Il a souhaité les enfants la bonne santé, la bonne étude pour devenir la fierté de la famille et aussi de la nation.

La Fête de la mi-automne de cette année n'a pas été parfaite en raison des catastrophes naturelles qui ont causé de graves conséquences pour de nombreuses familles, hameaux, villages, quartiers et communes. De nombreux enfants ont malheureusement perdu leur vie, beaucoup ont perdu leurs proches, leur maison et ont vécu dans des circonstances extrêmement difficiles.

Le dirigeant a adressé ses plus sincères condoléances aux familles des enfants victimes du typhon Yagi, des crues et inondations et a émis son souhait que tout le monde surmonte cette douleur et cette perte.

Pour les enfants des zones frappées par le typhon, les crues et inondations, il leur a demandé de toujours faire attention à leur sécurité. -VNA/VI