Tirer le meilleur parti des ressources des Vietnamiens d’outre-mer pour le développement du pays

La vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang (debout), présidente du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer, lors du point de presse tenu dans l'après-midi du 9 janvier à Hanoï. Photo : VNA

En 2024, les Vietnamiens d'outre-mer ont continué d'apporter d'importantes contributions au pays, a affirmé la vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang, présidente du Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer, lors du point de presse tenu dans l'après-midi du 9 janvier à Hanoï.

Le Thi Thu Hang a précisé que 2024 marquait le 20e anniversaire de la mise en œuvre de la Résolution n° 36-NQ/TW du Bureau Politique sur le travail auprès des Vietnamiens résidant à l’étranger. Actuellement, plus de 6 millions de Viet-kieu, dont plus de 600 000 intellectuels et experts, vivent dans environ 130 pays et territoires dans le monde.

En particulier, les Vietnamiens vivant à l’étranger ont continué de contribuer grandement au pays, par le biais de projets directs, d'envoi de fonds au pays et par la participation de centaines d’intellectuels et d’experts étrangers à des projets de coopération scientifique et technologique. En plus, les Vietnamiens d'outre-mer ont fait don de plus de 58 milliards de dongs et d'une grande quantité de biens de secours à partager avec leurs compatriotes du pays gravement touchés par le typhon Yagi, par l'intermédiaire du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

Le travail auprès des Viet-kieu a été mis en œuvre de manière synchrone, démontrant clairement la politique d'attention du Parti et de l'État envers les Vietnamiens d'outre-mer. De nombreuses activités annuelles ont été organisées pour eux comme le Printemps au pays natal ; la participation de Viet-kieu à la Fête de commémoration des rois fondateurs Hung ; la visite à Truong Sa ; le camp d'été, les cours de formation en vietnamien pour les professeurs vietnamiens d'outre-mer,...

De même, les autorités vietnamiennes ont rapidement saisi les informations pour soutenir les Vietnamiens dans les zones touchées par la guerre, les catastrophes naturelles, les incendies, etc, a-t-elle annoncé.

Concernant l'orientation en 2025, Le Thi Thu Hang a précisé que le travail lié aux Vietnamiens d’outre-mer visait à les aider à avoir une vie stable, à faire des affaires en toute sécurité, à bien s’intégrer dans la société du pays d’accueil, à construire une communauté vietnamienne d’outre-mer cohésive ; à soutenir les droits et les intérêts légitimes de cette communauté et à promouvoir la participation des Vietnamiens d'outre-mer à développer leur pays d'origine. Le Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer a informé ce jeudi du programme « le Printemps au pays natal 2025 » placé sous le thème « Vietnam - s'élever dans la nouvelle ère ».

Selon Le Thi Thu Hang, coorganisé par le Comité d'État pour les Vietnamiens d'outre-mer, le ministère des Affaires étrangères et le Comité populaire de Hanoï, ce programme aura lieu du 18 au 20 janvier 2025 à Hanoï avec de nombreux événements, notamment la rencontre entre les délégués Viet-kieu exemplaires et des dirigeants du Parti, de l'État, du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et des responsables de Hanoï.

Selon les prévisions, ce programme attirera la participation d'environ 1 000 délégués Viet-kieu dont plus de 100 délégués modèles dans divers domaines à travers le monde. -VNA/VI