Time Out classe Hà Giang et Hôi An parmi les 44 plus beaux endroits du monde

La province de Hà Giang (Nord), et la vieille ville de Hôi An, dans la province de Quang Nam (Centre), ont été classées 10e et 44e parmi les 44 plus beaux endroits du monde par le célèbre magazine de voyage britannique Time Out.



"Bien que nichée à l’extrême nord du Vietnam, la province de Hà Giang est très fréquentée (c’est le moins qu’on puisse dire). Mais une fois vue, on comprend pourquoi", écrit Bella Gomes, collaboratrice de Time Out.



"Les cols sinueux, les rizières en terrasses et les 43 groupes ethniques qui y vivent donnent à Hà Giang son atmosphère surnaturelle. Deux tronçons de route retiennent particulièrement l’attention, et à juste titre.



"Le col de Thâm Ma serpente à travers six virages en épingle à cheveux successifs, tandis que le col de Ma Pi Lèng sculpte le flanc d’une montagne, surplombant la rivière Nho Quê 900 mètres plus bas ", décrit-elle.

Un tronçon de la rivière Nho Quê à Hà Giang. Photo : Vietluxtour

L’auteure a constaté qu’à Hoàng Su Phi et dans ses environs, "les montagnes s’étendent à perte de vue, parsemés de rizières en terrasses qu’il a fallu des milliers d’années de dur labeur pour dompter ces montagnes et en faire l’étendue rizicole qu’elles sont aujourd’hui".



Elle révèle également que lors de ses visites dans la région, il est conseillé aux vacanciers d’éviter la foule (janvier-mars), la saison des pluies (juin-août) et et le froid (novembre-mars).



Des lanternes de soie se balancent devant les rangées de maisons-boutiques dorées, la vieille ville de Hôi An, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO au Centre du Vietnam, est célèbre pour sa beauté paisible et son mélange unique d’influences culturelles.



De son côté, Katie Lockhart, collaboratrice de Time Out Travel, remarque que la vie à Hôi An est douce et paisible.

Quand la nuit tombe, la vieille ville de Hôi An, classée patrimoine culturel mondial par l’UNESCO, est illuminée de milliers de lanternes. Photo: Internet

"Lorsque je vivais dans cette charmante petite communauté, je passais mes matinées à siroter du café à la noix de coco dans les cafés et mes après-midi à faire du vélo dans les rizières ondulantes, au milieu des buffles qui paissaient ", se souvient-elle.



"Aujourd’hui, j’y passe quelques mois par an, à regarder les bateaux illuminés par des lanternes scintiller le long de la rivière Thu Bôn, à parcourir la vieille ville à vélo avant que la foule du soir ne s’y rassemble, et à me prélasser sur l’une des plus belles plages du Vietnam ", confie-t-elle.



Pour compléter la liste des 44 meilleurs sites du monde, on trouve le parc national de Komodo en Indonésie, les chutes Victoria en Afrique, la vallée de Punakha au Bhoutan, la co-cathédrale Saint-Jean à Malte, l’île de Disko au Groenland, les Brecon Beacons au Pays de Galles, l’amphithéâtre de Red Rocks aux États-Unis, Choquequirao au Pérou et la New Forest au sud de l'Angleterre. - VNA/VI