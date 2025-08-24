Tiên Anh se hisse en finale des Roland-Garros Junior Series by Renault 2025

Lê Tiên Anh a remporté samedi 23 août les Roland-Garros Junior Series by Renault 2025 – Qualifications Asie de l’Est, du Sud-Est et du Sud, le 23 août au matin en Chine.



Le Vietnamien âgé de 14 ans, seul représentant de la zone Asie du Sud-Est, a dû batailler pour venir à bout de la tête de série numéro 1, l’Indien Yashwin Dahiya Dahiya, 7-6, 7-5, en finale au Roland-Garros Club Hainan, Qionghai City, province du Hainan.



Plus tôt, Lê Tiên Anh a battu la deuxième tête de série indienne Ranvir Singh 6-3, 5-7, 6-2 et le Sud-Coréen Bang John Hyun Gyum (numéro 7) au premier tour des éliminatoires du Roland Garros Junior Series dans la province du Hainan, en Chine.



En demi-finale, le 22 août, le champion U14 de la Fédération asiatique de tennis (ATF) a battu le Chinois Taipei Liu Ian 6-3, 6-1.



Cette épreuve de qualification rassemblait 24 garçons et 24 filles de moins de 16 ans, qui s’affrontaient dans un format de poule.

Lê Tiên Anh tentera de remporter son premier Grand Chelem pour une place junior lors des Roland-Garros Junior Series by Renault 2025 au Japon en octobre. Photo : VTF

Les meilleurs joueurs de chaque groupe accèdent à la phase à élimination directe, en quête d’un ticket convoité pour les Roland-Garros Junior Series by Renault au Japon.



Lê Tiên Anh et Yashwin Dahiya Dahiya, représentants masculins de cette épreuve, affronteront 14 autres rivaux à Tokyo du 15 au 19 octobre.



Lê Tiên Anh qui était classé n°5 mondial dans la catégorie U14 par Universal Tennis Rating, a remporté les titres en simple et en double lors d’un tournoi de l’ATF en mars dans l’ancienne province de Binh Duong.



Les champions japonais seront directement qualifiés pour les Roland-Garros Juniors 2026 à Paris.



Depuis 2014, Roland-Garros Junior Series by Renault permet aux vainqueurs de décrocher une wild-card pour le tableau Junior de Roland-Garros à l’issue de tournois qualificatifs disputés sur terre battue. – VNA/VI