Thua Thien – Hue : créer des produits spécifiques pour un élan touristique

Au cours du premier semestre 2023, le secteur touristique de Thua Thien - Hue a atteint une bonne croissance. Cette localité a accueilli plus de 1,6 million de visiteurs pour une recette totale de près de 3.500 milliards de dongs (147 millions de dollars), en hausse de 148% en glissement annuel.

En plus des chiffres impressionnants mentionnés, un certain nombre d'hôtels et de centres de villégiature à Thua Thien - Hue sont bien classés par des organisations touristiques internationales. Vedana Lagoon Resort a été honoré dans la catégorie Meilleure architecture hôtelière du prix "Asia Pacific Property Awards 2023 - 2024". L’hôtel Banyan Tree Lăng Cô et Azerai La Residence ont bien été classés au prix Travel & Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2023 et ont également été inclus dans la liste des hôtels de luxe recommandés pour séjourner au Vietnam selon le guide Michelin (France). En particulier, la ville de Hue a été classée à la 8e place en Asie-Pacifique au prix Travel & Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2023 dans la catégorie « Villes ».

Selon la vice-présidente permanente de l’Association du tourisme de Thua Thien – Hue, Nguyen Hoang Thuy Vy, le potentiel et les atouts du tourisme de la ville sont encore nombreux. La ville prête attention aux opportunités d'accueillir des invités internationaux, à l'investissement dans les infrastructures. Ce sera un « tremplin » pour percer le tourisme local.

Au cours du premier semestre 2023, Thua Thien - Hue a accueilli plus de 1,6 million de visiteurs. Photo : baovanhoa.vn

Pour sa part, le directeur du Service provincial du tourisme de Thua Thien - Hue, Nguyen Van Phuc a analysé que l'économie mondiale était confrontée à une crise majeure après l'épidémie. Alors, les gens doivent se serrer la ceinture au lieu de voyager. Ainsi, la croissance du tourisme de cette localité est un bon signe, prouvant que certains produits touristiques typiques locaux sont appréciés.

Thua Thien - Hue possède de nombreux atouts touristiques, notamment des patrimoines culturels honorés par l'UNESCO, de beaux paysages naturels comme les rivières, les montagnes, les lagons, la mer... Ainsi, pour une attraction durable des produits touristiques de Thua Thien - Hue, il est nécessaire d'investir davantage dans les produits haut de gamme ", a estimé Nguyen Hoang Thuy Vy.

Selon elle, les temps à venir, il faut promouvoir les solutions comme continuer à créer des produits spécifiques, perfectionner les infrastructures, faciliter les formalités concernant le visa, exploiter des lignes aériennes régionales.... - VNA/VI