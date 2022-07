The Travel suggère des choses à faire dans la vieille ville de Hôi An

La vieille ville de Hôi An, dans la province de Quang Nam (Centre), qui qui fut un port marchand d’Asie du Sud-Est du 15e au 19e siècle, a récemment été considérée par The Travel comme un lieu idéal pour les visiteurs étrangers désireux de découvrir la culture exotique du Vietnam.

S’alignant jusqu’au bord de la rivière, les maisons sont faites de bois précieux et décorées de panneaux de laque, de maximes en caractères chinois et de colonnes finement ciselées. Photo: congly.vn

Un article récent sur The Travel a décrit Hôi Acomme l’une des destinations les plus visitées du Vietnam et un endroit parfait pour savoir à quoi ressemblait la vie portuaire et commerciale internationale au 18ème siècle. Outre son architecture remarquable, elle est célèbre pour sa délicieuse cuisine de rue, ce qui en fait une destination idéale à explorer.Le vélo est le moyen le plus simple et le plus abordable de se déplacer à Hôi An, surtout si l’on visite la vieille ville. La plupart des hôtels de la ville proposent des vélos de location, mais les voyageurs peuvent toujours les louer à l’extérieur de l’hôtel, dans les nombreux magasins de location disponibles. Des randonnées à vélo sont disponibles et offrent d’incroyables opportunités d’explorer les rizières, les villages de pêcheurs et la campagne environnante.La nourriture locale est une excellente introduction à la culture locale. Les visiteurs trouveront des étals de rue et des restaurants à presque tous les coins de la ville. Hôi An abrite une large gamme de plats allant du "banh mi" (sandwichs vietnamiens), du riz au poulet, du "banh xeo" (crêpes croustillantes) au "my Quang" (nouilles de riz) et du "cao lau" (un plat cuisiné avec croûtons, nouilles de riz, tranches de porc au barbecue chinois et herbes fraîches).Le site Web de The Travel recommande également des lanternes en papier flottantes sur la rivière. Destinées à prier pour la paix, le bonheur et la bonne chance, les lanternes flottantes sont une activité populaire parmi les visiteurs de cette ville ancienne. L’image d’un Hôi An au clair de lune avec des lanternes le long de la rivière Hoài est une impression durable des temps passés et une destination moderne qui se connecte avec le passé.Une autre visite incontournable est le marché central de Hôi An, un endroit idéal pour découvrir un authentique site vietnamien de commerce et de commerce. Niché le long des rives de la rivière Thu Bôn, ce marché fonctionne toute la journée, les voyageurs et les habitants vendant différents produits, notamment des légumes et des fruits, de l’artisanat, des épices et des collations de rue. Il est également célèbre pour offrir des services de couture en soie abordables.La visite d’anciennes pagodes fait également partie des activités recommandées dans la ville. Hôi An était une confluence de nombreuses cultures de l’Asie à l’Europe aux16e et 17e siècles, raison pour laquelle elle abrite nombre de temples, de pagodes et de sanctuaires construits dans des styles architecturaux si uniques.De plus, flâner dans les rues de Hôi An la nuit est un bon moyen de profiter de la ville avec sa tranquillité et ses vieux bâtiments décorés de lumières colorées.Une autre attraction est de bronzer et de nager dans la mer au large de la plage d’An Bang. Hôi An n’est pas seulement une ville ancienne, mais abrite également des plages immaculées avec une mer bleue. Outre la célèbre plage de Cua Dai, la plage d’An Bang est comme un joyau caché, choisie comme l’une des plus belles plages du monde en 2011 par CNN Go. – VNA/VI