The Telegraph nomme le Vietnam parmi les meilleurs endroits à visiter en Asie

Alors que le continent rouvre enfin aux visiteurs suite à la pandémie, c’est le moment idéal pour sauter le pas, a récemment suggéré The Telegraph, basé au Royaume-Uni, proposant une série de destinations en Asie, avec le Vietnam en tête.

Dans la capitale vietnamienne Hanoi, les touristes peuvent explorer les ruelles sinueuses autour du lac Hoàn Kiêm et assister à un spectacle traditionnel de marionnettes sur l’eau, puis prendre l’Express de la Réunification, le train qui assure la liaison entre Hanoi et Hô Chi Minh-Ville.

Photo: VI

Ils vont paser la nuit dans une couchette et se réveiller dans l’ancienne capitale de Huê, pour explorer les anciens monuments du palais royal, puis se diriger vers le sud jusqu’à la vieille ville de Hôi An, avec ses rues en treillis d’anciennes maisons de marchands, ses marchés et ses restaurants, dont certains organisent des cours de cuisine. Il suffira d’un court trajet en tuk-tuk jusqu’à la plage de An Bang pour ses restaurants en bord de mer et ses bars relaxants en bord de mer.

De retour dans le train, les touristes vont arriver à Hô Chi Minh-Ville pour pour explorer quelques-uns de ses espaces de shopping et de restauration, visiter le Musée des vestiges de la guerre, une destination incontournable pour comprendre l’histoire du Vietnam.



Outre le Vietnam, The Telegraph a suggéré d’autres destinations en Asie que les touristes ne devraient pas manquer, notamment Raja Ampat et Bali en Indonésie, Singapour, Luang Prabang au Laos, Bornéo et Penang en Malaisie, Angkor au Cambodge, Himalaya au Népal, Tokyo-Ise-Kyoto au Japon, Bangkok et le golfe de Thaïlande, le Bhoutan, le Sri Lanka, Taïwan (Chine), le Triangle d’or de l’Inde et la Mongolie.