The Moffatts réalise un clip vidéo louant la beauté du Vietnam à Sapa

Le comité d'organisation de l'événement musical international HAY Glamping Music Festival (HAY FEST) a collaboré avec le projet cover Music Travel Love de deux membres du groupe musical The Moffatts pour réaliser quatre clips musicaux cover à quatre belles destinations au Vietnam.

Deux membres du groupe musical The Moffatts à Sapa. Photo: HAY Glamping Music Festival

Il s'agit d'une activité importante de chaque saison de HAY FEST qui vise à collaborer avec des artistes étrangers pour créer des produits présentant le Vietnam, son peuple et son tourisme.

Le premier clip musical du projet HAY Special est une version cover de la chanson "Stay With Me" (Sam Smith) réalisée par deux membres de The Moffatts à Sapa.

The Moffatts a partagé que le Vietnam est un très beau pays avec une cuisine délicieuse et des personnes sympathiques. Avec ce projet, le groupe a émis le souhait de promouvoir la beauté du pays à travers un voyage avec HAY Festival.

The Moffatts est un groupe de country pop/rock canadien composé des frères et a a conquis le public avec des chansons: If Life is So Short, Miss You Like Crazy ou Girl of My Dreams. Au cours de sa carrière, The Moffatts a donné 34 concerts, sorti 5 albums et réalisé d'énormes ventes avec plus de 6 millions de disques.