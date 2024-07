The Lonely Planet donne des raisons à visiter Phu Quôc

Plage Kem

Récemment, le célèbre éditeur de guides de voyage The Lonely Planet a publié un guide d'exploration de l'île de Phu Quôc, province de Kiên Giang (Sud), pour les touristes venus pour la première fois à cette île.

L'auteur de l'article décrit Phu Quôc : Bénéficiant de 150 km de littoral magnifique, d'un intérieur densément boisé (plus de la moitié de l'île est un parc national) et de fruits de mer abondants, c'est également le seul endroit au Vietnam où les touristes de toute nationalité peuvent visiter jusqu'à 30 jours sans visa.



En plus des suggestions sur la période idéale et sur la manière de voyager à Phu Quôc, l’auteur souligne les expériences qui constituent des priorités absolues que tout visiteur devrait essayer, parmi lesquelles les expériences du côté sud de l’île.



Selon lui, l'une des expériences les plus précieuses à Phu Quôc est de prendre le téléphérique jusqu'à un parc d'attractions à Hon Thom. Le voyage prend environ 15 minutes pour parcourir près de 8 km via le plus long téléphérique à trois cordes sans escale au monde. Les vues sur les bateaux de pêche et les îles boisées valent à elles seules le prix d’entrée. Sur l'île, une journée familiale attend les touristes avec des toboggans aquatiques, des montagnes russes en bois, une terrasse d'observation et bien plus encore. La randonnée en mer, le parapente et le kayak sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.



Les excursions de plongée en apnée d'une journée complète à un prix incroyablement avantageux concerne généralement deux à trois îles avec du temps pour la plongée en apnée, la natation et la détente sur la plage.

Ouvert fin 2023, Sunset Town recrée une tranche de la côte italienne sur la côte tropicale de Phu Quoc. La ville est étonnamment bien faite, avec ses maisons aux couleurs pastel et ses toits de tuiles en terre cuite, ses ruelles pavées et ses jolies boutiques et cafés. En plus du cadre surréaliste, l'attractivité ici réside dans sa pléthore d'attractions touristiques, notamment le pont Kiss, un spectacle de feux d'artifice nocturne, des spectacles de marionnettes sur l'eau et des spectacles de rue gratuits, un marché nocturne en bord de mer et le spectacle multisensoriel Kiss of the Sea avec des acrobaties, des pièces pyrotechniques et des lumières projetées sur des rideaux d'eau tombants.

Phu Quoc compte près de deux douzaines de plages – parmi les meilleures du Vietnam – allant des étendues sauvages et isolées aux étendues de sable poudreux parfaites bordées d'eaux claires et turquoise. Deux des meilleurs se trouvent dans le sud-est de l'île. La plage Sao abrite des restaurants et des clubs de plage, ce qui la rend populaire auprès des groupes de touristes qui se jettent généralement sur le sable juste avant midi pendant quelques heures. La plage suivante, Kem (également orthographiée Khem), est plus calme. Il y a une section accessible au public à côté du Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, mais si vous êtes un amoureux de la plage, pensez à faire des folies pour quelques nuits dans l'un des plus beaux hôtels de ce magnifique ruban de plage.

Phu Quoc possède un nombre surprenant de spécialités pour une si petite île. Les visites de la partie sud de l'île comprennent généralement une usine de vin « sim » (une liqueur douce fabriquée à partir du fruit du myrte rose), une ferme de poivre, une ferme perlière où les le processus de culture des perles est expliqué et une usine de sauce de poisson (la sauce de poisson de Phu Quoc est appréciée dans tout le Vietnam). L’auteur suggère également aux visiteurs de traverser la forêt nationale à l’extrémité nord de l’île pour déguster du miel local et un déjeuner de fruits de mer.-VNA/VI