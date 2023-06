The Independent classe le Vietnam parmi les meilleures destinations pour les Britanniques

Le journal The Independent a nommé le Vietnam parmi les meilleures destinations à visiter en Asie du Sud-Est pour les Britanniques.

C’est ce qu’a récemment annoncé le Centre d’information de l’Administration nationale du Tourisme du Vietnam, relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Selon The Independent, l’Asie du Sud-Est réunit diverses cultures avec des valeurs traditionnelles et religieuses uniques, ainsi que d’anciens temples et pagodes et de magnifiques paysages naturels avec un climat tropical agréable.

La première raison par laquelle les touristes britanniques choisissent le Vietnam est que le pays dispose d’une beauté naturelle diversifiée. Les destinations telles que Hanoï, Da Nang et Hô Chi Minh-Ville leur offrent une expérience différente.

Hanoi se distingue par ses anciens ouvrages d’architecture française, en particulier le vieux quartier, dont les caractéristiques ont été préservées au fil du temps.

Son Doong dans la province de Quang Binh (au Centre) est la plus grande grotte du monde avec un volume de 38,5 millions de m3. Le niveau d’eau du lac souterrain intérieur dépend de la rivière adjacente. À la saison des pluies, les gens ne peuvent pas accéder au lac en raison du niveau élevé de l’eau.

Da Nang avec ses belles plages sera une destination de vacances idéale pour les gens qui veulent s’échapper de la chaleur.

Hoi An est réputée pour ses canaux, ses temples séculaires et ses bâtiments coloniaux français. Photo: VNA

Non loin de Da Nang se trouve l’ancienne ville de Hoi An. Cette dernière est réputée pour ses canaux, ses temples séculaires et ses bâtiments coloniaux français.

À Hô Chi Minh-Ville, les passionnés de voyages apprécieront cette ville animée qui ne dort jamais.

The Independent propose également d’autres endroits merveilleux du Vietnam, tels que la baie d’Ha Long (Quang Ninh), Phu Quoc (Kien Giang), Cu Lao Cham (Quang Nam) ou encore la dune de Mui Ne (Binh Thuan).

Les autres sur la liste sont la Thaïlande, le Cambodge, l’Indonésie, Singapour, la Malaisie et les Philippines.