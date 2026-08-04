Thanh Hoa lance le prélèvement d’ADN sur plus de 1.000 tombes de martyrs non identifiées

Le Comité directeur 515 de la province de Thanh Hoa, chargé de la recherche, du rapatriement et de l’identification des restes des martyrs, a lancé le 3 août une campagne de prélèvement d’échantillons biologiques sur les restes de soldats non identifiés au cimetière des martyrs de Ham Rong, dans le quartier éponyme.

L'adjudante professionnelle Nguyên Thi Thanh Thuy procède à la numérisation des dossiers au cimetière des martyrs de Ham Rong. Photo : VNA

La cérémonie a débuté par un dépôt de fleurs et d’encens en hommage aux héros tombés pour l’indépendance et la liberté nationales. Les participants ont observé une minute de silence avant le lancement des opérations techniques.



Les prélèvements se dérouleront du 3 au 25 août. Les analyses génétiques qui en découleront permettront d’enrichir la base nationale de données ADN et d’améliorer les possibilités de comparaison avec les profils des familles des martyrs. À terme, elles devraient contribuer à restituer leur identité à de nombreux soldats portés disparus, tout en donnant une nouvelle dimension à la politique de reconnaissance envers les personnes ayant sacrifié leur vie pour la Patrie.



Immédiatement après la cérémonie commémorative, les équipes spécialisées ont commencé les prélèvements sur les tombes dont l’identité des martyrs demeure inconnue. Cette opération s’inscrit dans la campagne nationale des « 500 jours et nuits pour intensifier la recherche, le rapatriement et l’identification des restes des martyrs », qui fait de l'analyse ADN un levier essentiel pour répondre aux attentes des familles.



Le cimetière des martyrs de Ham Rong abrite actuellement 1.943 tombes, dont 1.033 restent sans identité connue et nécessitent un prélèvement biologique. Afin d'assurer le bon déroulement de cette mission, huit équipes travaillent simultanément dans les différents secteurs du cimetière, en appliquant un protocole strict à chaque étape : prélèvement, numérisation des données, établissement des dossiers, scellement, conservation et transfert des échantillons vers les laboratoires spécialisés.



Le Comité directeur 515 de Thanh Hoa a mobilisé un important dispositif intersectoriel réunissant le Commandement militaire provincial, les services provinciaux de l'Intérieur et de la Santé, le Centre provincial de médecine légale et d'expertise médico-légale ainsi que les autorités locales. Les opérations sont conduites selon des critères scientifiques rigoureux, tout en veillant au respect de la solennité des lieux et à la préservation des sépultures.



Sur le terrain, chaque intervention est réalisée avec le plus grand soin. Au-delà de leur valeur scientifique, les échantillons prélevés représentent un nouvel espoir pour les familles qui attendent depuis des décennies de connaître le lieu de repos de leurs proches. Les restes sont manipulés avec le plus grand respect avant d'être remis aux organismes compétents chargés des analyses ADN.



Selon le Comité directeur 515 de Thanh Hoa, la campagne des « 500 jours et nuits » progresse régulièrement dans la province. Les opérations ont déjà été menées dans 17 des 25 cimetières de martyrs, avec l'exhumation de 604 tombes sur les 2.955 recensées. Parmi elles, 452 ont permis des prélèvements exploitables, tandis que 152 n'ont pu être échantillonnées en raison de la dégradation trop avancée des restes.

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À ce jour, 185 échantillons ont été transmis à l'Institut de médecine légale militaire, dont 166 provenant de cimetières de la province et 19 de restes de martyrs rapatriés du Laos. Les autorités poursuivront les prélèvements dans les huit cimetières restants afin de respecter le calendrier fixé. -VNA/VI