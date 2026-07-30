Thanh Hoa : cap sur la levée du "carton jaune" de la Commission européenne

Photo d'illustration: VNA

Dans le cadre des efforts déployés à l'échelle nationale pour obtenir la levée du "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE), la province de Thanh Hoa (Centre) a renforcé ses mesures de contrôle, réduisant de 96 % le taux de perte de connexion des systèmes de surveillance des navires (VMS) au cours des sept premiers mois de 2026. La province affiche désormais un taux de 100 % de navires de pêche immatriculés et enregistrés dans la base de données nationale Vnfishbase.

Selon le Service provincial de l'agriculture et de l'environnement, Thanh Hoa a mis en œuvre de manière coordonnée de nombreuses mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), avec des résultats encourageants.

Depuis le début de l'année, 16 navires ont été sanctionnés pour une interruption de la connexion VMS de plus de six heures, pour un montant total d'amendes de 577,5 millions de dôngs (près de 22 000 dollars).

Pour les navires ne remplissant plus les conditions requises pour exercer leurs activités, notamment ceux dont la licence a expiré ou a été retirée, la province applique des mesures de gestion strictes. Ces navires sont immobilisés dans des zones de mouillage désignées, sous la surveillance des autorités communales, qui doivent en assurer un suivi quotidien au moyen de photographies.

Parallèlement, Thanh Hoa met en œuvre un programme d'aide financière de 3,8 milliards de dôngs afin d'accompagner les pêcheurs dans la modernisation de leurs équipements VMS, leur reconversion professionnelle ou le démantèlement des navires devenus obsolètes.

Sur le terrain, les campagnes de sensibilisation portent leurs fruits, notamment dans la commune de Hoang Tien, qui possède la plus importante flottille de pêche hauturière de la province, avec 108 navires de plus de 15 mètres de longueur. Désormais conscients des enjeux liés à la sécurité et à la souveraineté maritimes, les pêcheurs s'organisent en groupes de solidarité afin de veiller au respect des zones de pêche autorisées et d'éviter toute incursion dans les eaux étrangères.

Cette dynamique est renforcée par la modernisation des infrastructures portuaires, notamment aux ports de Lach Hoi et de Lach Bang, où la gestion des mouvements de navires et la traçabilité des captures sont désormais numérisées grâce au système eCDT, qui a déjà enregistré plus de 15 000 mouvements de navires depuis le début de l'année.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Cao Van Cuong, a ordonné une coordination accrue entre les services, les secteurs, les localités, les forces de police, les gardes-frontières et les services agricoles afin de détecter et de traiter sans délai toutes violations, de régulariser l'ensemble des licences de pêche avant le 31 juillet et de préparer tous les dossiers, documents et conditions requises en vue de la prochaine visite d'inspection de la Commission européenne prévue en septembre 2026.

Il a insisté sur la nécessité de garantir une traçabilité irréprochable et un accès rapide à l'information, éléments clés pour démontrer l'efficacité des mesures engagées par la province et soutenir les efforts nationaux de lever le carton jaune imposé sur les produits de la mer vietnamiens. - VNA/VI