Thai Binh renforce sa coopération avec la région Auvergne - Rhône - Alpes (France)

Une délégation du Comité populaire et d'entreprises de la province de Thai Binh, conduite par le président Comité populaire provincial Nguyen Khac Than, a effectué une visite de travail du 23 au 27 octobre dans la région Auvergne - Rhône - Alpes de France.

Session de travail entre des dirigeants de Thai Binh et de la région Auvergne - Rhône - Alpes. Photo: VNA



Dans le but de favoriser la coopération avec des localités françaises, le 24 octobre, Nguyen Khac Than a rencontré Philippe Meunier, vice-président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes.

S'exprimant lors de la rencontre, le dirigeant de Thai Binh a déclaré que sa province souhaitait coopérer avec une province de la région Auvergne-Rhône-Alpes afin de favoriser la mutualité, la cohésion et promouvoir les forces entre les deux parties.

Hautement appréciant la coopération de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec un certain nombre de localités vietnamiennes dans le passé, Philippe Meunier a déclaré que les provinces de la région étaient prêtes à élargir sa coopération avec la partie vietnamienne dans des domaines tels que l'agriculture, l'industrie, l'énergie verte, et le développement des infrastructures respectueuses de l'environnement.

Lors de leur séjour en France, les dirigeants du Comité populaire de la province de Thai Binh se sont coordonnés avec l'Ambassade du Vietnam en France, Business France, et la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour organiser des forums d'affaires en Lyon et Paris.

Les événement ont réuni huit entreprises de Thai Binh et un grand nombre d'entreprises et d'investisseurs français opérant dans de nombreux domaines de force tels que l'énergie, la transformation numérique, l'agriculture, l'agroalimentaire, l'urbanisation.

Nguyen Khac Than a présenté les potentiels et les opportunités de coopération d'investissement dans sa province dans les domaines comme : agriculture, industrie, commerce, services, tourisme, formation des ressources humaines, santé… ainsi que les politiques pour attirer les investissements de la province.

Thai Binh se concentre sur l'attraction des investissements étrangers dans des projets d'agriculture de haute technologie, d'industrie manufacturière, de tourisme, de transformation des produits aquatiques, d’énergie recyclée..., a-t-il ajouté.

La France est actuellement le deuxième partenaire d'investissement étranger du Vietnam au sein de l’Union européenne, avec plus de 3,7 milliards de dollars, versés notamment dans les secteurs manufacturier et immobilier.