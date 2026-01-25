Têt Vietnam Osaka 2026 : un événement saluant le succès du 14e Congrès

Numéro artistique lors de l'événement. Photo: VNA

Le 24 janvier, à Osaka, l’événement Têt Vietnam Osaka 2026, placé sous le thème « Vietnam rayonnant », a commencé solennellement avec la participation nombreuse de la communauté vietnamienne et d’amis japonais.Cet événement revêt une signification particulière, étant organisé dans l’atmosphère de joie du peuple vietnamien célébrant le succès du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV).Le consul général du Vietnam à Osaka, Ngo Trinh Ha, a souligné qu’il s’agissait d’une activité significative marquant le succès du 14e Congrès du PCV. Il a exprimé sa confiance qu’après le 14e Congrès, le Vietnam entrerait dans une période de développement plus vigoureux, contribuant à renforcer sa position nationale et à promouvoir la coopération internationale, notamment les relations Vietnam–Japon.