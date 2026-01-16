Têt traditionnel : Hanoï débloque 5,4 milliards de dongs pour les plus démunis

Remise de cadeaux du Têt aux membres du syndicat et aux travailleurs en difficulté pendant le Nouvel An lunaire. Photo : VNA

À l’approche du Nouvel An lunaire 2026, le Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hanoï, en coordination avec le comité de mobilisation en faveur du Fonds municipal "Pour les pauvres", a annoncé l’allocation d’une enveloppe de plus de 5,4 milliards de dôngs (environ 250 500 dollars) destinée à venir en aide aux populations les plus vulnérables de la capitale.

Cette initiative solidaire s’adresse en priorité aux ménages proches du seuil de pauvreté, aux familles en situation de grande précarité ainsi qu’aux personnes âgées démunies, afin de leur permettre de célébrer les festivités traditionnelles du Têt dans la dignité et la sérénité.

L’intégralité des fonds, prélevés sur le onds municipal "Pour les pauvres", sera transférée à 126 communes et quartiers, ainsi qu’à l’Association des personnes âgées de la ville, afin d’assurer une distribution rapide, ciblée et conforme aux besoins réels des bénéficiaires.

Selon le plan de répartition établi, une somme de 5,28 milliards de dôngs est consacrée à l’octroi de 5 280 cadeaux du Têt, d’une valeur d'un million de dôngs chacun en espèces, répartis à raison de 30 lots par quartier et de 50 lots par commune. En complément, 300 personnes âgées en situation difficile recevront une aide financière de 500 000 dôngs par personne, pour un montant total de 150 millions de dôngs.

Cette action de solidarité, devenue une tradition annuelle de la municipalité de Hanoï, revêt une profonde dimension humaine. Afin d’en garantir l’efficacité et l’équité, le Comité municipal du Front de la Patrie de Hanoï a exigé des autorités locales une gestion rigoureuse et transparente des fonds, veillant à ce que l’aide parvienne aux bénéficiaires dans les meilleurs délais.-VNA/VI