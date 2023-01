Têt : l'aéroport international de Nôi Bai dessert plus de 5.600 vols avec 900.000 passagers

Du 19 au 29 janvier, la haute saison du Têt traditionnel (Nouvel An lunaire), l'aéroport international de Nôi Bai à Hanoï a desservi 5.619 vols en hausse de 49 % par an, dont 1.789 vols internationaux et 3.829 vols intérieurs.

Du 19 au 29 janvier, la haute saison du Têt traditionnel (Nouvel An lunaire), l'aéroport international de Nôi Bai à Hanoï a desservi 5.619 vols. Photo : VNA

Le nombre de passagers a atteint près de 900.000, en hausse de 71 %, dont 246.000 étrangers.

Cependant, le nombre de passagers nationaux représentait plus de 80 % de la haute saison estivale 2022, tandis que le nombre de passagers étrangers représentait environ 70 à 75 % de celui d'avant le COVID-19 en 2019, a déclaré un responsable de l'aéroport.

L'aéroport international de Nôi Bai a relevé le niveau de sécurité entre le 16 et le 28 janvier, a augmenté le nombre de personnel de sécurité de 20 % par rapport aux jours normaux, ouvert tous les comptoirs d'enregistrement et exploité des scanners de sécurité au niveau maximum, entre autres travaux.

Avec le lancement de l'application iNIA avant les passagers du Nouvel An lunaire, les passagers peuvent rechercher et mettre à jour les informations de vol à tout moment, n'importe où ici depuis leur téléphone personnel, en prenant pleinement l'initiative de leur voyage.- VNA/VI