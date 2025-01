Têt du Serpent 2025 : les dirigeants rendent hommage au Président Hô Chi Minh et aux héros morts pour la Patrie

Photo: VNA

Le matin du 7 février, une délégation représentant le Comité central du Parti, le président de la République, l'Assemblée nationale, le gouvernement et le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam est allée rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée à Hanoï, à l'occasion du Nouvel An du Serpent 2025.

La délégation était composée, entre autres, du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, du président Luong Cuong, du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, du permanent du Secrétariat et chef de la Commission de contrôle du Comité central du Parti, ainsi que du président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Do Van Chien.

Une gerbe de fleurs portant l'inscription Se souvenir à jamais du grand Président Hô Chi Minh a été déposée en l'honneur du leader de la révolution vietnamienne. Les délégués se sont ensuite rendus au Mémorial dédié aux Héros morts pour la Patrie, situé rue Bac Son à Hanoï.

Une autre gerbe de fleurs y a été déposée, portant l'inscription Se souvenir à jamais des héros morts pour la Patrie.

Dans le même matinée, des délégations de la Commission militaire centrale du ministère de la Défense, du Comité du Parti du ministère de la Sécurité publique, ainsi que des représentants du Comité du Parti, du Conseil populaire, du Comité populaire de Hanoï ont également rendu hommage au Président Hô Chi Minh et aux martyrs morts pour la Patrie.

Le même jour, des délégations du Parti et de l'État ont déposé des gerbes de fleurs et offert de l'encens pour honorer les prédécesseurs révolutionnaires et les martyrs au cimetière de Mai Dich, à Hanoï. -VNA/VI