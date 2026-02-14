Têt du Cheval : le PM adresse ses vœux aux anciens dirigeants du Parti et de l’État

À l’occasion du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, dans l’atmosphère festive célébrant le Parti et le Printemps, à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite et présenté ses vœux à l’ancien secrétaire général du Parti Nông Duc Manh, avant de se recueillir en hommage aux dirigeants disparus du Parti et de l’État.



En se rendant au domicile de Nông Duc Manh, le chef du gouvernement lui a adressé, ainsi qu’à sa famille, ses vœux de santé, de bonheur et de réussite pour la nouvelle année. Informant son prédécesseur de la situation socio-économique et de l’action gouvernementale, il a indiqué que, dans l’esprit du 14e Congrès national du Parti, le gouvernement s’est attaché à mettre en œuvre, dès les premiers jours de l’année, les résolutions adoptées afin d’atteindre un objectif de croissance à deux chiffres à partir de 2026 et des années suivantes, contribuant ainsi à la réalisation des deux objectifs stratégiques centenaires fixés pour 2030 et 2045.



Concernant les célébrations du Têt, le Premier ministre a réaffirmé la ligne constante du Parti et de l’État consistant à ne pas sacrifier le progrès social, l’équité et le bien-être social au profit d’une simple croissance économique. Les ministères, secteurs et collectivités locales ont été mobilisés pour appliquer strictement les directives du secrétariat du Comité central et du Premier ministre sur l’organisation du Têt Bính Ngọ 2026, afin que chaque citoyen et chaque foyer puisse célébrer la fête dans la plénitude, la joie, la sécurité et la sérénité.



Il a souligné qu’à l’occasion de ce Têt, le pays se réjouit d’avoir achevé l’élimination des logements provisoires et insalubres, y compris dans les provinces du Centre touchées par les tempêtes et inondations de fin 2025. Grâce à la « Campagne Quang Trung » menée avec célérité, de nombreuses habitations ont été construites ou rénovées à temps pour permettre aux habitants d’accueillir la nouvelle année dans de meilleures conditions.



Le Premier ministre a exprimé le souhait que Nông Duc Manh continue de suivre de près la situation du pays et d’apporter des avis précieux au service du développement national et du bien-être de la population.



De son côté, l’ancien secrétaire général Nông Duc Manh s’est félicité des résultats socio-économiques importants obtenus au cours de l’année écoulée, exprimant sa confiance dans la poursuite de nouveaux succès sous la direction du Parti, avec l’accompagnement de l’Assemblée nationale, l’action résolue du gouvernement et l’unité du peuple et de l’armée.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu auprès de la famille de l’ancien secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong. Photo : VNA





Le même jour, le Premier ministre Phạm Minh Chính s’est rendu auprès des familles et a offert de l’encens en mémoire des anciens dirigeants du Parti et de l’État : les anciens Secrétaires généraux Lê Duân, Dô Muoi, Lê Kha Phiêu et Nguyên Phu Trong ; l’ancien Premier ministre Pham Van Dông ; ainsi que le général Vo Nguyên Giap.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu auprès de la famille de l’ancien secrétaire général du Parti Dô Muoi. Photo : VNA





En ces lieux de recueillement, il a exprimé sa profonde gratitude envers ces dirigeants qui ont consacré leur vie à l’indépendance et à la liberté de la Patrie, au développement du pays et au bonheur du peuple. Le Premier ministre et la délégation ont réaffirmé leur détermination à suivre l’exemple de leurs prédécesseurs, à préserver et valoriser les acquis révolutionnaires et à poursuivre les efforts pour bâtir un Vietnam prospère, puissant, civilisé et heureux, résolument engagé sur la voie du socialisme.



À cette occasion, le chef du gouvernement s’est également rendu auprès de la famille de l’ancien ministre de la Sécurité publique, le général de corps d’armée Lê Minh Huong, pour présenter ses vœux du Nouvel An et lui rendre hommage. – VNA/VI