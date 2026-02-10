Têt du Cheval : des célébrations lumineuses prévues dans toutes les régions du Vietnam

Le Têt du Cheval approche à grands pas, dans une atmosphère d’enthousiasme et de confiance nourrie par le succès du 14ᵉ Congrès national du Parti. À l’aube d’une nouvelle étape de développement, portée par l’ambition collective d’entrer dans une ère de renouveau et d’essor, les localités vietnamiennes se préparent à célébrer le passage à la nouvelle année par de vastes spectacles de feux d’artifice, financés par des ressources socialisées, destinés tant aux habitants qu’aux visiteurs. Ces célébrations portent également

l’aspiration symbolique de "Mã đáo thành công", exprimant l’espoir de paix, de bonheur et de prospérité.

À Hanoï, cœur politique et culturel du pays, le Nouvel An lunaire du Cheval 2026 sera accueilli par 34 sites de tirs de feux d’artifice répartis dans l’ensemble des districts et communes. Les spectacles se dérouleront de minuit à 0 h 15, dans la nuit du Nouvel An lunaire (17 février), avec près de 7 700 pièces de feux d’artifice de haute altitude, plus de 3 400 dispositifs à basse altitude, accompagnés de jeux lumineux variés. Habitants et touristes pourront admirer ces tableaux scintillants depuis de nombreux sites emblématiques, tout en profitant d’un large éventail d’activités culturelles, touristiques et récréatives, offrant une immersion complète dans l’atmosphère du "Têt de Hanoï".

Photo d'illustration. Source: VNA

À Hai Phong, 12 points de tirs ont été aménagés, traduisant l’élan et les attentes d’une métropole portuaire tournée vers une nouvelle phase de développement. De son côté, l’ancienne capitale impériale de Hue, terre de patrimoine, organisera des tirs de feux d’artifice autour de la citadelle de Hue et de plusieurs zones périphériques, combinés à des programmes artistiques et festifs, contribuant à renforcer la cohésion sociale et la confiance dans les perspectives de développement socio-économique.

La ville balnéaire de Da Nang proposera des feux d’artifice sur six sites, assortis de dispositifs de sécurité strictement coordonnés, afin de répondre à la demande culturelle du public et de promouvoir l’image d’une destination dynamique et attractive.

Dans le Sud, Ho Chi Minh-Ville célébrera le Nouvel An lunaire avec 17 sites de tirs, parallèlement à d'autres activités telles que les marchés floraux, les rues fleuries.

Plusieurs pôles touristiques majeurs participeront également à cette célébration nationale. Gia Lai, hôte de l’Année nationale du tourisme 2026 placée sous le thème "Convergence des identités, rayonnement vert", organisera des événements artistiques d’envergure, contribuant à la promotion de l’image touristique du Vietnam sur la scène internationale.

Quang Ninh, Lam Dong, An Giang, ainsi que de nombreuses provinces du Nord, du Centre et du Sud, proposeront des spectacles lumineux et des activités culturelles diversifiées, créant une atmosphère festive sur l’ensemble du territoire.

Pour la première fois, le site du drapeau national à Lung Cu (province de Hà Giang), à l’extrême Nord du pays, accueillera un tir de feux d’artifice de basse altitude.

Dans la nuit du passage à la nouvelle année, les feux d’artifice illumineront ainsi le ciel de toutes les régions, des montagnes du Nord aux terres méridionales. Ces "fleurs de lumière" incarnent non seulement la beauté des festivités du Têt, mais aussi les espoirs, la confiance et la détermination du peuple vietnamien à réaliser avec succès les objectifs stratégiques de développement national dans la nouvelle ère. -VNA/VI