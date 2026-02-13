Têt du Cheval 2026 : les dirigeants rendent hommage au Président Hô Chi Minh et aux héros morts pour la Patrie

Une délégation représentant le Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), le président de la République, l’Assemblée nationale (AN), le gouvernement et le CC du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) s’est rendue le matin du 13 février, au mausolée du Président Hô Chi Minh à Hanoï afin de lui rendre hommage, à l’occasion du Nouvel An du Cheval 2026.

La délégation était composée, entre autres, du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, du président Luong Cuong, du Premier ministre Pham Minh Chinh, du président de l'AN, Trân Thanh Mân, du permanent du Secrétariat, Trân Câm Tu, ainsi que de la présidente du CC du FPV, Bui Thi Minh Hoai.

Une gerbe de fleurs portant l’inscription « Se souvenir à jamais du grand Président Hô Chi Minh » a été déposée en l’honneur du leader de la révolution vietnamienne. Les délégués se sont ensuite rendus au Mémorial dédié aux Héros morts pour la Patrie, situé rue Bac Son à Hanoï. Une autre gerbe de fleurs y a été déposée, portant l'inscription Se souvenir à jamais des héros morts pour la Patrie.

Dans la même matinée, des délégations de la Commission militaire centrale du ministère de la Défense, du Comité du Parti du ministère de la Sécurité publique, ainsi que des représentants du Comité du Parti, du Conseil populaire et du Comité populaire de Hanoï ont également rendu hommage au Président Hô Chi Minh et aux martyrs morts pour la Patrie.

Le même jour, des délégations du Parti et de l'État ont déposé des gerbes de fleurs et offert de l'encens pour honorer les prédécesseurs révolutionnaires et les martyrs au cimetière de Mai Dich, à Hanoï. -VNA/VI