Têt à Lam Dong : 380.000 visiteurs, en hausse de 35,7% en un an

Pendant les congés du Têt, du 25 janvier au 2 février, la province de Lam Dong, située dans les Hauts Plateaux du Centre, a connu une affluence touristique remarquable, accueillant 380.000 visiteurs, soit une augmentation de 35,7 % par rapport au Têt précédent. Parmi ces visiteurs, 27.000 étaient des touristes étrangers.

L’affluence a été particulièrement forte entre le 30 janvier et le 2 février, avec un taux d’occupation des hôtels 3 à 5 étoiles oscillant entre 75 et 85 %, et un taux d'occupation de 60 à 70 % pour les établissements d'hébergement plus modestes.

Plusieurs sites touristiques de la province avaient préparé des événements spéciaux pour l'occasion. La Vallée de l’Amour, à Da Lat, a notamment proposé des festivités printanières, tandis que la forêt de Madagui a mis en place des offres promotionnelles. La ville de Da Lat a, quant à elle, attiré plus de 102.000 visiteurs, dont 13.000 étrangers.– VNA/VI