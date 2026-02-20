Têt 2026 : programme caritatif à la pagode Phat Tich à Vientiane

Le matin du 19 février (soit le troisième jour du Têt du Cheval 2026), la pagode Phat Tich, située à Vientiane, a organisé un programme caritatif au cours duquel de nombreux présents ont été remis à des personnes en situation de handicap et des familles défavorisées vivant dans la capitale lao.

L’événement a constitué une activité humanitaire marquant les premiers jours de la nouvelle année lunaire, tout en illustrant la solidarité spéciale entre les peuples du Vietnam et du Laos et, plus particulièrement, entre les communautés bouddhistes des deux pays.

Le programme s’est déroulé en présence de dignitaires bouddhistes des deux pays, ainsi que de l’épouse du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président du Laos, Naly Sisoulith.

Prenant la parole, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Minh Tam, a souligné que la pagode Phat Tich est depuis longtemps un foyer spirituel de la communauté vietnamienne au Laos et un symbole de l’attachement et de l’harmonie entre les peuples des deux pays. La pagode ne se limite pas aux activités religieuses, mais contribue également à renforcer la cohésion communautaire et à promouvoir les valeurs de compassion et de responsabilité sociale.

L’ambassadeur a réaffirmé que l’ambassade du Vietnam au Laos accorde une importance particulière à la protection des droits et intérêts légitimes des ressortissants vietnamiens, en coordination avec les autorités et organisations du Laos.

De son côté, le vénérable Thich Minh Quang, abbé de la pagode Phat Tich, a exprimé sa gratitude envers les dirigeants des deux pays, l’ambassade du Vietnam au Laos et les bienfaiteurs ayant contribué à l’organisation de cette activité. Il a indiqué que, bien que modestes, les dons reflètent l’esprit de solidarité et la tradition humaniste partagée par les deux peuples.

Il a ajouté que la pagode Phat Tich poursuivra ses activités caritatives en faveur des personnes vulnérables et continuera de contribuer au renforcement de la solidarité entre la communauté vietnamienne et le peuple lao. - VNA/VI