Têt 2024: ouverture du festival Vibe Fest à Binh Thuan

Le festival Vibe Fest célèbrant le Nouvel An lunaire du Dragon 2024 a été ouvert officiellement le 12 février (soit le 3ème jour du premier mois lunaire) dans la zone urbaine économique de tourisme maritime et de divertissement de NovaWorld Phan Thiet, située dans la ville de Phan Thiet, province de Binh Thuan (Centre).



Ce festival marque le début d'une série d'événements touristiques à grande échelle à Binh Thuan en 2024, contribuant significativement à la création d'une marque et à la consolidation de la position de l'industrie touristique de Binh Thuan.



Lors de la cérémonie, Phan Nguyen Hoang Tan, président du Comité populaire municipal de Phan Thiet, a souligné que Vibe Fest fait partie d'une série d'activités de promotion touristique, attirant les touristes avec des programmes artistiques et de divertissement uniques qui se déroulent jusqu'au 8ème jour du premier mois lunaire.



Avec pour objectif "Une destination - un million de joies", le super festival Vibe Fest comprend sept festivals attrayants et amusants, ainsi qu'une série d'activités uniques pour tous les âges, couvrant de nombreuses zones de NovaWorld Phan Thiet sur une superficie de 1 000 hectares, du matin jusqu'au soir.



Chaque festival a sa propre thématique, notamment le festival Hip-Hop, le festival des jeux, le festival de l'eau, la fête de la musique, la fête du cadeau, le festival de la gastronomie et le festival du cirque ou Vibe Road.



Il y a également un festival gastronomique au marché nocturne de Miami avec plus de 100 stands proposant des plats délicieux et des produits célèbres de toute la région...

Lors de la cérémonie d'ouverture, Dennis Ng Teck Yow, directeur général du groupe Novaland, a déclaré que le groupe était également prêt à collaborer avec l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam et les localités pour organiser des activités de promotion en vue de développer le tourisme. Avec une série de nouveaux services qui seront bientôt proposés à NovaWorld Phan Thiet, cela devrait contribuer à attirer les touristes, stimuler les activités de shopping et de consommation, et augmenter les revenus touristiques, en particulier. -VNA/VI