TeqBall World Series 2024 auront lieu en juin à Binh Dinh

TeqBall World Series 2024 aura lieu en juin à Binh Dinh. Photo: Comité d'organisation

TeqBall World Series 2024 auront lieu du 6 au 9 juin dans la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre), avec la participation de plus de 50 équipes de plus de 50 pays, a fait savoir Tran Kim Kha, directeur du Département de l'information et de la communication.

L'événement important contribuera à présenter l'image de la province de Binh Dinh au monde, ainsi qu'à stimuler l'attraction des investissements étrangers dans la localité.

Le teqball est un sport nouveau et passionnant qui a gagné en popularité ces dernières années. Il a été créé en 2014 par un footballeur hongrois et combine des éléments de tennis de table et de football. Le jeu se joue sur une table incurvée qui ressemble à un croisement entre une table de ping-pong et un baby-foot. L'idée derrière Teqball est que les joueurs améliorent leur technique et leur contrôle du ballon en frappant le ballon avec chaque partie de leur corps, de la tête aux pieds.

Le teqball est organisé au niveau international par la Fédération internationale de Teqball (FITEQ). Elle a organisé cinq éditions des championnats du monde (en 2017, 2018, 2019, 2022 et 2023). À mesure que le nombre de membres augmente et que l'enthousiasme pour le teqball grandit, la FITEQ devrait jouer un rôle de plus en plus important dans le sport international. -VNA/VI