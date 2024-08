Tensions Israël-Hezbollah : l’ambassade du Vietnam en Égypte et au Liban émet un avertissement aux Vietnamiens

Bâtiment détruit après une frappe aérienne israélienne à Hula, Liban, le 21 juillet 2024. Photo : Xinhua/VNA

Le 30 juillet, l'ambassade du Vietnam en Égypte et au Liban a publié un avis recommandant aux citoyens vietnamiens de ne pas se rendre au Liban pour le moment, et aux ressortissants vivant au Liban, s'ils n'ont pas de travail important et urgent, d'envisager de quitter le Liban pendant que les vols commerciaux sont toujours en service.



Depuis que les tensions entre Israël et le Hezbollah ont éclaté et n'ont cessé de s'intensifier, l'ambassade du Vietnam en Égypte et au Liban maintient un contact régulier avec les ressortissants vietnamiens au Liban pour comprendre leur situation et préparer des plans de secours en cas d’urgence.



L'ambassade est prête à se coordonner avec les agences compétentes au cas où une évacuation ou la protection des citoyens serait nécessaire.



L'ambassade continuera de rester en contact avec les ressortissants et de demander au consul honoraire de suivre de près la situation et de signaler rapidement toute situation d'urgence.



En cas de force majeure, l'ambassade recommande aux ressortissants vietnamiens restant au Liban de rester en contact les uns avec les autres pour fournir rapidement une assistance sur place si nécessaire et éviter les endroits bondés.



En cas de besoin d'aide, l'ambassade recommande aux citoyens de la contacter via la hotline 20 102 613 9869, ou le bureau du consul honoraire du Vietnam au Liban au 96 170 229 300, ou la hotline de protection des citoyens au 84 981 84 84 84.-VNA/VI