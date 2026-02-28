Tensions au Moyen-Orient : l’ambassade du Vietnam en Israël appelle ses ressortissants à la plus grande vigilance

De la fumée s'élève d'un quartier résidentiel après une forte explosion à Téhéran, en Iran, le 28 février 2026. Photo: Anadolu Agency/VNA

Face à la montée des tensions sécuritaires au Moyen-Orient, l’ambassade du Vietnam en Israël a diffusé, dans la matinée du 28 février, un avis urgent à l’attention des ressortissants vietnamiens résidant, étudiant ou travaillant dans le pays. Elle les appelle à redoubler de vigilance et à se conformer strictement aux consignes de sécurité édictées par les autorités locales.

Selon les informations communiquées par la mission diplomatique, Israël a mené, dans la matinée du 28 février, des frappes préventives contre plusieurs cibles militaires et infrastructures stratégiques en Iran. À l’issue d’une évaluation de la situation, le Commandement du Front intérieur israélien a décidé d’abaisser le niveau d’activité à l’échelle nationale, en passant du régime de « pleine activité » à celui de « maintien des activités essentielles uniquement ».

En conséquence, toutes les activités éducatives sont suspendues, les rassemblements publics interdits et les établissements ainsi que les lieux de travail fermés, à l’exception des services essentiels. Ces mesures sont en vigueur de 8h00 le 28 février 2026 jusqu’à 20h00 le 2 mars 2026. La population est invitée à demeurer à proximité des abris, à suivre attentivement les alertes relatives aux tirs de roquettes et à se tenir prête à réagir immédiatement en cas de déclenchement des sirènes.

Par ailleurs, l’espace aérien israélien est fermé aux vols civils jusqu’à nouvel ordre, entraînant la suspension de l’ensemble des liaisons aériennes commerciales à destination et en provenance du pays. Plusieurs ambassades étrangères en Israël, notamment celles des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Pologne, ont également recommandé à leurs ressortissants de respecter strictement les directives des autorités locales, de limiter les déplacements non essentiels et de se préparer à quitter le territoire lorsque les conditions le permettront.

Dans ce contexte, afin d’assurer la sécurité absolue des personnes et des biens de la communauté vietnamienne, l’ambassade du Vietnam en Israël appelle ses ressortissants à respecter pleinement les règlements et instructions relatifs aux mesures de sécurité et de sûreté, à actualiser régulièrement leurs informations via les associations et groupes de Vietnamiens en Israël, et à rester attentifs à l’évolution de la situation.

Elle recommande de limiter autant que possible les déplacements interurbains durant cette période sensible, de privilégier un hébergement situé à proximité des abris, d’élaborer de manière proactive des plans visant à garantir la sécurité personnelle et familiale, et de se tenir prêts à regagner le Vietnam ou à se rendre dans un pays tiers dès que les conditions le permettront.

En outre, il est fortement conseillé de maintenir un contact régulier avec l’ambassade. En cas d’urgence ou de besoin d’assistance consulaire, les ressortissants sont invités à contacter les numéros suivants : +972 555 025 616 et +972 508 783 373.

L’ambassade du Vietnam en Israël a indiqué qu’elle continuerait de suivre de près l’évolution de la situation et de tenir la communauté vietnamienne informée en temps opportun.-VNA/VI