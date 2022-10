Télé PrEP, un modèle de téléprévention anti-sida lancé à Hô Chi Minh-Ville

Depuis le 27 septembre, Télé PrEP, qui est un modèle expérimental de traitement préventif à distance du sida, est mis en œuvre à Hô Chi Minh-Ville (Sud).

Cérémonie de lancement du projet Télé PrEP à Ho Chi Minh-ville, le 27 septembre. Photo: suckhoedoisong.vn

Si la PrEP (pour prophylaxie pré-exposition) est un traitement connu dans le monde pour éviter d’être contaminé par le VIH, elle est désormais testée à distance (télé) par le Centre de contrôle des maladies de la mégapole du Sud avec le soutien financier de plusieurs organisations internationales.

Hô Chi Minh-Ville a sélectionné 11 des 33 établissements qui fournissent déjà le service PrEP en présentiel pour le proposer à distance. 60 patients ont accepté cette nouvelle approche.

Au cours du premier semestre de 2022, la ville a détecté quelque 2.760 nouveaux porteurs du VIH, dont 92% d’hommes. 26% d’entre eux ont 22 ans ou moins et 62%, entre 23 et 40 ans.

Ces deux dernières années, à cause de l’épidémie de Covid-19, un grand nombre de clients, qui n’ont pas pu accéder aux établissements sanitaires, ont souffert d’une discontinuité du service PrEP. Cette situation pourra changer avec la mise en place du modèle Télé PrEP, qui permettra de maintenir des contacts permanents entre les médecins et leur clientèle, tout en assurant la flexibilité et la confidentialité du service.

En effet, si l’examen et la consultation peuvent se faire en ligne facilement, la livraison des médicaments peut aussi être effectuée par un livreur professionnel, sans que le client ait à se déplacer. Pour Trân Lê Viêt Thanh, représentant du cabinet GLink, qui participe à la mise en œuvre du Télé PrEP, c’est un excellent modèle.

«Si auparavant le client ne pouvait accéder à ce service qu’en se rendant au cabinet médical, il peut aujourd’hui le faire en restant chez lui. C’est très pratique pour ceux qui ont peu de temps ou qui se trouvent loin du cabinet», fait-il remarquer.

C’est en mars 2017 que Hô Chi Minh-Ville a commencé à expérimenter la prophylaxie pré-exposition. Fin juin 2022, 33 de ses établissements sanitaires, publics et privés tous confondus, dispensaient ce service au profit de plusieurs dizaines de milliers de clients, séronégatifs mais très exposés au risque de contamination par le VIH.