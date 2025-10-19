Tây Ninh, harmonie entre spiritualité et modernité

La province de Tây Ninh s’affirme progressivement comme l’une des destinations les plus prometteuses du Sud-Est du Vietnam, grâce à ses paysages naturels variés, sa richesse spirituelle et culturelle ainsi qu’à sa position stratégique reliant Hô Chi Minh-Ville, le Cambodge et les provinces voisines.

Le Jardin Bodhi au sommet de la montagne Ba Den (Tay Ninh). Photo : VNA

Forte de ces atouts, la province ambitionne de faire du tourisme un secteur économique majeur, moteur du développement des services et de la transformation économique locale vers un modèle durable.

Les infrastructures d’hébergement, levier de croissance touristique

Ces dernières années, Tây Ninh a défini l’investissement dans les infrastructures d’hébergement comme un axe clé pour exploiter efficacement son potentiel touristique et renforcer son image de marque. Parallèlement à la mise en valeur de ses sites emblématiques – le majestueux mont Bà Den, surnommé le “toit du Sud”, le paisible lac Dâu Tiêng ou encore la solennelle Sainte-Siège caodaïste – la province concentre ses efforts sur l’attraction d’investissements dans les hôtels, resorts et hébergements de type homestay diversifiés et modernes.

Plusieurs établissements de qualité ont déjà contribué à redessiner le paysage touristique local. Parmi eux, l’hôtel Vinpearl Tây Ninh, classé cinq étoiles, trône au cœur du quartier de Tân Ninh et constitue aujourd’hui un symbole du service hôtelier haut de gamme. Les hôtels Victory et Sunrise, ainsi que de nombreux établissements de catégorie moyenne, répondent également aux besoins des voyageurs d’affaires et des touristes de court séjour.

Dans les zones rurales et en périphérie du mont Bà Đen ou du lac Dâu Tiêng, le développement de homestays et farmstays apporte une touche d’authenticité et de proximité. Ces hébergements à taille humaine permettent aux visiteurs de s’immerger dans la vie quotidienne et la culture locale – une expérience recherchée par les voyageurs modernes en quête de nature et de simplicité.

Selon Trân Anh Minh, directeur du Département provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, Tây Ninh compte actuellement 966 établissements d’hébergement, dont un hôtel cinq étoiles, deux trois étoiles et dix-sept deux étoiles. Ce chiffre reste modeste au regard des plus de cinq millions de visiteurs accueillis chaque année, notamment lors des grandes fêtes du mont Bà Den, du festival spirituel Yên Diêu Tri Cung ou encore des compétitions sportives d’envergure. Pour répondre à cette demande croissante, la province appelle les investisseurs à développer des hôtels et resorts de haut standing, tout en encourageant les modèles d’hébergement verts et respectueux de l’environnement.

Hilton Garden Inn – un projet emblématique pour la ville de Tây Ninh

Parmi les projets phares, le Hilton Garden Inn Tây Ninh, développé par la société MHD Hoa Binh au quartier de Tân Ninh, illustre l’ambition de la province de moderniser son centre urbain. D’une hauteur de 24 étages, l’ouvrage s’inspire de l’harmonie entre la quiétude de la nature, la profondeur de la culture spirituelle et le rythme de vie contemporain des habitants de Tây Ninh.

Le complexe comprendra un centre de conférences, un espace commercial, des restaurants, une zone communautaire et un système de chambres répondant aux standards internationaux quatre étoiles. Ce projet contribuera non seulement à élargir l’offre d’hébergement pour les touristes nationaux et étrangers, mais aussi à créer un repère architectural et économique pour le centre-ville.

Selon le calendrier prévu, les procédures d’évaluation et d’autorisation devraient être achevées d’ici décembre 2025, afin de permettre un démarrage rapide des travaux. Nguyên Mạnh Hung, secrétaire adjoint permanent du Comité provincial du Parti et président du Conseil populaire de Tây Ninh, a souligné l’importance stratégique de ce projet et affirmé l’engagement des autorités locales à accompagner l’investisseur pour garantir le respect du calendrier et la qualité de réalisation.

Vers un tourisme vert et durable

En parallèle des grands projets, Tây Ninh mise sur le développement du tourisme vert et du tourisme communautaire, en phase avec les tendances mondiales. Plusieurs homestays situés autour du lac Dâu Tiêng utilisent déjà des énergies renouvelables, le recyclage des déchets et proposent des activités agrotouristiques, attirant ainsi un nombre croissant de visiteurs internationaux soucieux de durabilité et d’écologie.

Le Département de la Culture, des Sports et du Tourisme prévoit également de renforcer la coopération interprovinciale afin de développer des produits touristiques spécifiques et de compléter les infrastructures dans les zones rurales. L’objectif est de relier ces destinations entre elles pour former un réseau touristique durable, renforçant ainsi l’attractivité de toute la région du Sud-Est.

Affirmer l’identité d’une destination

Pour élever la qualité des services et promouvoir une image touristique civilisée, Tây Ninh a lancé la mise en œuvre du Code de conduite du tourisme civilisé. Vingt entreprises et prestataires locaux ont déjà adhéré à l’initiative, s’engageant à appliquer ses critères dans les domaines de l’hébergement, de la restauration, du commerce, du voyage et des services aux visiteurs. Ces efforts visent à instaurer un environnement touristique accueillant et professionnel, favorable à une expérience positive pour les visiteurs nationaux et étrangers.

Grâce à ses orientations claires, à l’accompagnement des autorités et à la mobilisation du secteur privé, Tây Ninh avance avec confiance vers son objectif : devenir un “nouveau rendez-vous” du tourisme vietnamien – une destination dynamique, moderne et ouverte, tout en préservant pleinement son identité culturelle et spirituelle. - VNA/VI