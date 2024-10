Tay Ninh déroule le tapis rouge aux investisseurs dans la production agricole de haute technologie

Déterminant l'agriculture comme l'un de ses piliers économiques, la province de Tay Ninh (Sud) crée actuellement les conditions les plus favorables aux entreprises souhaitant investir dans l’agriculture de haute technologie.

Au cours de la période 2020-2025, un point marquant de Tay Ninh est l'attrait d'investissements dans la production agricole, notamment l'aviculture et l'élevage porcin.

A Tay Ninh, des projets d'investissement dans l’élevage à grande échelle, appliquant la haute technologie, se développent rapidement, tout en garantissant la biosécurité et contribuant à la protection de l'environnement. Actuellement, parmi 160 projets demandant la licence d'investissement, 122 ont été approuvés.

La province de Tay Ninh (Sud) crée actuellement les conditions les plus favorables aux entreprises souhaitant investir dans l’agriculture de haute technologie. Photo : congthuong.vn

Le Département provincial de l'agriculture et du développement rural se coordonne avec le Département provincial du plan et de l'investissement pour conseiller le Comité populaire provincial à publier une liste de projets d’appel à l’investissement en 2024, comprenant neuf projets dans le secteur agricole, notamment dans les districts de Tan Chau et Duong Minh Chau.

Pour continuer à attirer des projets d'investissement modernes et à grande échelle afin de développer les chaînes de culture et d'élevage de la province, le Département de l'agriculture et du développement rural de Tay Ninh a conseillé le Comité populaire provincial à signer les accords de coopération avec des investisseurs stratégiques que sont le groupe De Heus Group (Pays-Bas), le groupe Hung Nhon, la Société par actions de produits laitiers du Vietnam (Vinamilk), la Société par actions agricole du Vietnam BAF avec un budget total de 2 100 milliards de dongs (82,85 millions de dollars). Ces projets sont en cours de mise en œuvre.

En plus, pour dérouler le tapis rouge aux investisseurs, au début de septembre, le Département de l'agriculture et du développement rural de Tay Ninh a soumis au Comité populaire provincial une décision stipulant les critères de sélection des investisseurs pour des projets agricoles de haute technologie. Les investisseurs sélectionnés doivent répondre pleinement aux critères tels que la conformité avec la planification provinciale, le plan d'utilisation foncière, les plans de développement agricole et rural.

La priorité est donnée aux projets de recherche et de développement de variétés végétales et animales ; aux projets d'investissement de connexion et de soutien aux habitants locaux dans la production de haute technologie et la commercialisation des produits ; aux projets de grande envergure ; aux plans de production potentielle au service du marché domestique ou étranger...

Enfin, il est nécessaire de se coordonner avec les départements, secteurs et unités concernés pour ajuster régulièrement les critères de sélection des investisseurs afin de répondre à la situation réelle. -VNA/VI