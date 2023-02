TasteAtlas: le Vietnam figure parmi les cuisines les plus délicieuses d’Asie

TasteAtlas, site culinaire de renommée mondiale, vient d’annoncer les prix culinaires 2023 et le classement des cuisines asiatiques.

Le banh mi et le café noir glacé sont deux des cinq plats les plus typiques du Vietnam. Photo: TNO

Dans le classement des cuisines les plus délicieuses d’Asie, le Vietnam se classe 6e avec 4,31 points, après le Japon, l’Inde, la Chine, l’Indonésie et la République de Corée. Ce classement a été fait sur 24 pays.

Pour le Vietnam, les 5 plats les plus typiques présentés par TasteAtlas sont banh mi (sandwich), pho (soupe de nouilles), nems, bo kho (ragoût de bœuf), bun bo Hue (soupe de nouilles au bœuf de Hue). Et les 5 produits typiques (en termes de cuisine) sont le café glacé, la sauce de poisson de Phu Quoc, le café vietnamien, le café à l’œuf et les nems.

Selon TasteAtla, le pho est un plat vietnamien traditionnel, également un plat de rue qui représente le mode de vie vietnamien. Ce plat est attrayant par ses recettes sophistiquées et ses saveurs uniques, mais toujours avec un sentiment de simplicité et d’élégance.

Auparavant, en décembre 2022, TasteAtlas avait annoncé le classement des 100 meilleures cuisines du monde, où la cuisine vietnamienne occupait la 20e position.

TasteAtlas est un guide de voyage expérientiel sur la cuisine traditionnelle qui rassemble des recettes authentiques, des critiques gastronomiques et des articles de recherche sur des ingrédients et des plats populaires.