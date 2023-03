TasteAtlas fait voyager les papilles avec de nombreux plats vietnamiens

Le phở (soupe de nouilles), le bánh mì (sandwich vietnamien), le cá kho tộ (poisson vietnamien braisé dans un pot en argile), le lẩu cá tầm (fondue d’esturgeon) et le café noir, ainsi que plusieurs autres plats ont été répertoriés parmi les aliments populaires dans le monde en 2023 par le site culinaire TasteAtlas.

- Le phở : dans le top 100 plat des plus populaires du monde

Le phở s’est classé 7e parmi les 50 aliments de rue les plus populaires au monde.





Classé 46e parmi les 100 aliments les plus populaires au monde et 7e parmi les 50 aliments de rue les plus populaires au monde, le phở (soupe de nouilles vietnamiennes) a montré son attrait pour les gourmets à travers le monde.

TasteAtlas a noté que le phở n’était pas seulement un plat national, mais aussi un mode de vie pour les Vietnamiens. C’est également l’un des plats vietnamiens les plus appréciés de l’hémisphère occidental, en raison de ses saveurs complexes et uniques et de sa simplicité élégante.

Bien qu’il soit classé comme une soupe, le phở sert de plat principal. Traditionnellement, il existe deux types de phở : au poulet et au bœuf. L’ajout d’herbes et d’épices accentue les saveurs. Le phở du Nord et le pho du Sud sont différents. Alors que le pho du Nord a une saveur et des épices simples et délicates, sans herbes ou garnitures, le phở du Sud se compose d’épices, de germes de haricots, de diverses garnitures et de sauce de poissons.

- Le bánh mì : dans le top 50 des aliments de rue les plus populaires au monde

Le bánh mì est classé parmi les 50 aliments de rue les plus populaires au monde



Classé 29e dans la liste des 50 aliments de rue les plus populaires au monde, TasteAtlas a déclaré que le bánh mì est un sandwich populaire dans les trois régions du Vietnam. Aujourd’hui, le banh mi est devenu un symbole de la cuisine vietnamienne, grâce à son goût unique et à la variété de ses ingrédients et de ses méthodes de transformation.

Selon TasteAtlas, au début, la plupart des bánh mì se composaient de pain, de viande et d’assaisonnements, sans ajout de légumes.

Aujourd’hui, les possibilités sont pratiquement illimitées - les sandwichs sont farcis de charcuterie, de beurre, de mayonnaise fraîche, de pâté de foie, de concombres, de coriandre, de cornichons, de sauce aux huîtres ou encore d’ail et la liste continue. Le pain doit être léger, avec une croûte délicate et un intérieur tendre et moelleux, avec une saveur légèrement sucrée.

- Top 50 des plats de poisson d’eau douce les plus populaires au monde

Le cá kho tộ est une spécialité vietnamienne à base de morceaux de poisson gras braisés dans des pots traditionnels en argile.

Dans la liste des 50 plats de poisson d’eau douce les plus populaires au monde, TasteAtlas a honoré cinq plats de poisson du Vietnam, dont le poisson caramélisé dans un pot en argile (cá kho tộ), au 5e rang, le poisson-tête de serpent grillé (cá lóc nướng trui) à le 16e position et le poisson-oreille d’éléphant frit (cá tai tượng chiên xù) à la 22e place.

Le cá kho tộ est une spécialité vietnamienne à base de morceaux de poisson gras braisés dans des pots en argile traditionnels. Le plat est généralement préparé avec du poisson-chat ou à tête de serpent, braisé et caramélisé dans une combinaison de sauce de poisson, de sucre et d’eau de coco, tandis que les autres ajouts incluent des oignons verts, des oignons ou de l’ail tranchés. Le cá lóc nướng trui, quant à lui, est composé d’une combinaison de poisson à tête de serpent, de basilic, de bananes, de mangues, de concombres, de carottes et d’oignons verts.

Le cá tai tượng chiên xù est un plat traditionnel vietnamien originaire de la région du delta du Mékong (au Sud). Il est préparé en faisant frire du poisson à oreille d’éléphant jusqu’à ce qu’il devienne croustillant et entièrement cuit, puis il peut être servi tel quel.

- Le café vietnamien : dans le top 50 des cafés les plus populaires au monde

Les cafés vietnamiens sont répertoriés parmi les 50 cafés les plus populaires au monde.

La culture du café fait partie intégrante de la vie quotidienne au Vietnam. Le Vietnam est actuellement l’un des plus grands producteurs de café, ainsi que le premier producteur et exportateur de Robusta. Le Robusta est également la variété la plus utilisée au Vietnam. À partir du café noir, les Vietnamiens ont créé de nombreux autres types de café attrayants.

Dans la liste des 50 cafés les plus populaires au monde, les cafés vietnamiens occupent 4 positions, à savoir le cà phê phin (une sorte de café traditionnel vietnamien) et le café glacé vietnamien (classé 15e), le café aux œufs (32e) et le café au yaourt (47e).

Le café aux œufs s’est classé 32e parmi les 50 cafés les plus populaires au monde.

TasteAtlas a fourni des critiques de plats du monde entier sur la base des opinions d’experts culinaires ainsi que de lecteurs du monde entier. La position des plats est susceptible de changer, car les lecteurs de TasteAtlas continuent de voter en fonction de leurs expériences.

On peut dire que le classement de TasteAtlas pour les plats vietnamiens a prouvé que la cuisine vietnamienne occupe une position majeure sur la carte culinaire mondiale. – NDEL/VNA/VI