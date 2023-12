Tân Triêu, pays de pamplemousse

La pamplemousse de Tân Triêu se distingue de son l’écorce verte, mince et d’un goût sucré. Les spécialités incontournables préparées à base de la pamplemousse sont l’alcool à la pamplemousse, la salade à la pamplemousse et le che à la pamplemousse.

Le village de la pamplemousse Tân Triêu, se situe dans la commune de Tan Binh, district de Vinh Cuu, province de Dong Nai (Sud) surprend les visiteurs par les voies bordées de deux côtés des pamplemoussiers chargés de fruits qui dégagent un parfum léger, ce qui rendent des visiteurs à l’aise.

Des branches chargées de pamplemousses

Le village était créé pendant les années 1868 – 1869, en plus de 300 années de l’histoire du village, la terre du village bénéficie des conditions de terre particulièrement favorables à cette plante et devient plus fertile grâce aux alluviaux de la rivière de Dong Nai. Outre les conditions climatiques, les plantes sont cultivées à la méthode organique, répondent aux normes VietGap et GlobalGap.

Système d’irrigation automatique d’un jardin

Le village de Tân Triêu compte environ 400 ha de culture de pamplemoussier avec de plusieurs espèces telles que pamplemousse sucrée, pamplemousse à écorce verte ou lisse, ou à écorce verdâtre à quartiers de pépins roses Au village de Tân Triêu, les touristes ont une expérience inoubliable : c’est de cueillir des pamplemousses et les déguster juste au jardin avec appétit. Outre l’admiration de paysages et la prise des photos, les propriétaires du jardin invitent les visiteurs à déguster des spécialités faites maison.

Les jardins de pamplemoussiers attirent des visiteurs

L’espèce de pamplemoussiers de Tân Triêu donne plusieurs fruits

Là-bas, le touriste vit une nature paisible et fraiche, monte des tentes, se détente, et respire une air pure parfumée de la fragrance de la pamplemousse. Au village de Tân Triêu, le touriste peut déguster des plants préparés à base de la pamplemousse, d’un goût fin qui vient délicieusement avec des épices, ce qui rend succulents des plats. Des pamplemousses sucrées, à écorce mince, et succulentes ce qui fait la différence de la pamplemousse Tân Triêu à d’autres variétés.