Taekwondo : le Vietnam domine le Championnat d'Asie du Sud-Est 2025

Avec un total impressionnant de 125 médailles, dont 43 en or, 36 en argent et 46 en bronze, le Vietnam s'est imposé en tête du 17e Championnat d'Asie du Sud-Est de Taekwondo, qui s'est achevé le 21 août dans la province de Khanh Hoa (Centre).

Cette performance exceptionnelle confirme le statut de leader régional du pays dans cette discipline. La victoire vietnamienne est le fruit d'un effort collectif de ses deux sélections nationales. L'équipe "Vietnam 1" a mené la charge en raflant 32 médailles d'or, tandis que l'équipe "Vietnam 2" en a ajouté 11, démontrant la grande profondeur du talent national. Les Philippines se sont classées deuxièmes avec 47 médailles (11 d'or), suivies par la Malaisie, troisième avec 18 médailles (3 d'or).

La suprématie vietnamienne s'est manifestée aussi bien dans les épreuves de Kyorugi (combat) que de Poomsae (enchaînements techniques). En Kyorugi, de jeunes talents comme Nguyên Thi Thùy Linh, Trân Ngoc Doan Trang, Nguyên Gia Nhu, Vo Thi Hông Tham et Lê Phu My se sont illustrés chez les moins de 17 ans. Chez les seniors, Vo Minh Mân s'est imposé dans la catégorie masculine de moins des 68kg et tandis qu'en Poomsae, Trân Trong Dung s’est dominé dans la catégorie masculine de plus de 40 ans. Toujours en Poomsae, des athlètes confirmés tels que Nguyên Thi Lê Kim et le duo Châu Tuyêt Vân et Nguyên Thiên Phung ont remporté l'or.

Au-delà de l'aspect compétitif, ce championnat a également été une occasion de renforcer les liens d'amitié et de solidarité entre les nations participantes, contribuant à la promotion du taekwondo en Asie du Sud-Est. -VNA/VI