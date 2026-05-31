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Taekwondo : le Vietnam décroche deux médailles d’or en poomsae aux Championnats d’Asie 2026

L’équipe vietnamienne de taekwondo a réalisé une belle performance aux Championnats d’Asie de taekwondo 2026 en remportant deux médailles d’or dans les épreuves de poomsae (technique). La compétition s’est déroulée du 19 au 26 mai 2026 en Mongolie, tandis que les épreuves de poomsae ont eu lieu les 19 et 20 mai.
    

 

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