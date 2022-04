Table ronde sur les expériences de la transition écologique de l’économie européenne

Le 20 avril, s’est tenue une table ronde intitulée Nuit des idées à l’Institut français de Hanoï. L’événement a eu pour thème "La transition écologique de l’économie européenne par le Pacte Vert pour l’Europe : Quelles conséquences pour le Vietnam et l’ASEAN, quelles inspirations y trouver ?"

Lors de la table ronde Nuit des Idées, tenue le 20 avril à l'Institut français. Photo: CVN

Mise en place de concert avec l’Agence française de développement (AFD) et la Délégation de l’Union européenne au Vietnam, l’événement a été animé par Sophie Maysonnave, conseillère de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, directrice de l’Institut français de Hanoï.

La table ronde a vu la participation d’intervenants importants tels que : Stéphane Crouzat, ambassadeur français pour le climat ; Giorgio Aliberti, ambassadeur de la Délégation de l’Union européenne au Vietnam ; Alain Cany, président d'Eurocham Vietnam, Hervé Conan, Directeur de l’AFD Vietnam et Hô Vinh Phu, journaliste de la Télévision vietnamienne.

L'édition 2022 de la Nuit des idées porte sur le thème des impacts de la transition écologique du Pacte vert pour l'Europe sur le Vietnam et l'ASEAN. Ayant pour objectif de construire et de reconstruire la planète ensemble, surtout dans le contexte marqué par la pandémie de COVID-19, cette table ronde vise à des échanges sur des façons de développer l'économie et de réduire l'émission des gaz à effet de serre en même temps.

Selon Stéphan Crouzat, le Pacte vert est la décision de l'UE en vue de la grande ambition de sa transition énergétique et écologique. Alors, l'ambition principale de ce Pacte vert, c'est d'arriver à rendre l'Europe neutre en carbone d'ici 2050. "Cet énorme travail va complètement bouleverser nos modes de vie et nos façons de concevoir l'économie et la relation de la société avec la nature", a-t-il souligné.

Giorgio Aliberti, quant à lui, a insisté sur le soutien promis par l'UE dédié au Vietnam dans le cadre d'effectuer ses engagements de résilience au changement climatique et de réduction des gaz à effet de serre.

Il a ajouté que la réalisation du Pacte vert est l'une des priorités de l'UE qui exprime sa détermination et ses engagements aux fins du dérèglement climatique et la réduction de l'émission carbone.

Alain Cany se penche particulièrement sur la formation. Selon lui, la Chambre de commerce européenne au Vietnam (Eurocham) a beaucoup d'initiatives en vue d'aider le gouvernement vietnamien dans la cadre de la rédaction de projets et projets de loi, et de suivre l'expertise de l'Europe en la matière. Il croit que les jeunes vietnamiens, qui prennent mieux conscience de la protection de l'environnement, seront en mesure de bien effectuer les politiques environnementales et climatiques.

Journaliste spécialisée dans l’environnement de la Télévision vietnamienne, Hô Vinh Phu, a partagé le processus consistant à faire changer la conscience des gens et à les sensibiliser auprès de la lutte contre le changement climatique. Elle a également évoqué différentes manières de s'exprimer et de s'adresser au jeunes sur les questions concernant l'environnement.

Nuit des idées est une table ronde réunissant des intervenants venus de différents domaines qui discutent et débattent sur un thème choisi. Les Nuits des idées précédentes portaient sur la place de la créativité dans la société, ville intelligente et ville durable.