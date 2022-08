Table ronde sur le métissage culturel franco-vietnamien au début du 20ème siècle à Hanoï

Une table ronde sur le métissage culturel franco-vietnamien au début du 20ème siècle sous le point de vue de l'écrivain Nguyen Ngoc, à l’occasion de la publication de son récit «Doc duong» (Le long du chemin) aura lieu le 13 août à Hanoï.

Couverture du récit «Doc duong» (Le long du chemin) de l'écrivain Nguyen Ngoc. Photo : thethaovanhoa.com



Organisée par la maison d’éditions Nha Nam et l’Institut français de Hanoï, cette table ronde réunira la participation de l’écrivain Nguyen Ngoc-auteur de l’ouvrage, le critique littéraire Pham Xuan Nguyen, le chercheur de la littérature vietnamienne Lai Nguyen An, le Docteur en littérature Mai Anh Tuan.

Connu largement à travers de sa nouvelle “Rung xà nu » (La Forêt des xà nu), Nguyen Ngoc (ou Nguyen Trung Thành, né en 1932 à Dà Nang) est un écrivain, un journaliste, un traducteur et un chercheur prestigieux et estimé du grand public. En tant que traducteur, il a traduit des œuvres théoriques de Roland Barthes (Le Degré zéro de l'écriture) et de Jean-Paul Sartre (Qu'est-ce que la littérature ?)

Nguyen Ngoc vient de publier son récit de voyage intitulé « Le long du chemin » dans lequel il raconte d’une manière sincère, émotionnelle et pensive des livres qu’il a lus, des personnes qu’il a rencontrées et des pays qu’il a parcourus. Le récit pose de grandes questions telles que : la responsabilité de l’écrivain, la traduction, les valeurs oubliées du passé, l’amour et la guerre, l’éducation, l’homme… Une partie importante de son nouveau livre traite de l'interférence culturelle entre le Vietnam et la France au début du 20ème siècle et des personnalités intellectuelles éminentes de cette période.

Nguyen Ngoc est un homme qui voyage beaucoup en réalité, qui se rend largement sur le terrain, qui serre de près la vie et qui va jusqu’au fond de la pensée… Il existe toujours en lui un écrivain : croire au lecteur. Il existe toujours en lui un jeune homme : aimer voyager, aimer la nouveauté. Il existe toujours en lui un intellectuel : être capable de réfléchir avec sa tête, savoir s’engager, selon le critique littéraire Pham Xuan Nguyen, extrait d’un article sur Nguyen Ngoc publié en 2012.