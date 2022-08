Symposium "Vo Chi Công, leader exceptionnel du Parti et de la Révolution vietnamiens"

À l’occasion du 110e anniversaire du président du Conseil d'État, Vo Chi Công, le 7 août, un symposium sur le thème « Vo Chi Công, leader exceptionnel du Parti et de la Révolution vietnamienne » a eu lieu à Tam Ky, chef-lieu de la province de Quang Nam (Centre).



Photo : VNA



Plus de 40 interventions ont mis en lumière les contributions de Vo Chi Công, un révolutionnaire et un dirigeant exceptionnel du Vietnam, à l’œuvre de la défense et du développement du pays.



Pour Nguyên Xuân Thang, directeur de l'Académie nationale de politique de Hô Chi Minh, président du Conseil théorique central, Vo Chi Công était un dirigeant simple, humble et proche de la population. C’est un exemple à suivre pour la génération future.

Le même jour, une cérémonie de célébration du 110e anniversaire du président Vo Chi Công a eu lieu dans la province de Quang Nam, sa province natale.