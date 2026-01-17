Báo Ảnh Việt Nam

Surmonter les "vents contraires", poser les bases et s’élancer vers une nouvelle ère

Malgré un contexte extrêmement difficile, grâce aux efforts conjugués de l’ensemble du système politique, de la population et de la communauté des entreprises, sous la direction du Parti, la situation socio-économique du pays a continué de s’améliorer, avec une tendance où chaque mois est meilleur que le précédent, chaque année meilleure que la précédente, et ce mandat meilleur que le précédent dans la plupart des domaines.
    

