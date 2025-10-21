Sur l’île de Phu Quôc, la pluie du matin réjouit le pèlerin

Phu Quôc, la plus grande île du Vietnam, figure parmi les destinations les plus prisées d’Asie du Sud-Est pendant la saison des pluies et la basse saison, selon la chaîne d’information multinationale singapourienne Channel News Asia (CNA).



D’une superficie de 574 km2, soit légèrement plus petite que Singapour, Phu Quôc se métamorphose en une luxuriante forêt tropicale pendant la basse saison des pluies (de mai à octobre). C’est à ce moment-là que la forêt tropicale porte vraiment bien son nom : elle se pare d’un vert intense, d’une magnifique brume et, surtout, d’une tranquillité absolue loin de l’agitation touristique.



CNA a cité Sriram Kailasam, directeur général de Regent Phu Quoc, un sanctuaire balnéaire primé, décrivant l’île comme un « paradis luxuriant », avec ses forêts tropicales verdoyantes, ses brumes douces et son atmosphère paisible, loin des foules touristiques habituelles.

Suôi Da Bàn vue d'en haut. Source: Suôi Da Bàn Evergreen

Le temps pluvieux ne gâche pas non plus l’expérience des amoureux de la nature. « À Phu Quôc, les précipitations révèlent de majestueuses cascades comme Suôi Tranh et Suôi Da Bàn, et la montée des eaux facilite les aventures en kayak dans les mangroves», a déclaré Ong, représentant de la plateforme de voyages Trip.com.



Pour de nombreux voyageurs, la saison des pluies en Asie du Sud-Est, qui peut s’étendre de mai à novembre, a longtemps été une période propice aux destinations tropicales. Ciel pluvieux, rues humides et conditions météorologiques imprévisibles ont tendance à pousser les voyageurs vers des destinations plus sèches et tempérées.



Mais les choses commencent à changer. Selon Anthony Lu, directeur régional pour l’Asie du Sud-Est et la Grande Chine chez Booking.com, un changement est en cours. « Plutôt que d’éviter complètement cette saison, les voyageurs deviennent plus intentionnels, privilégiant le confort, le rapport qualité-prix et l’immersion culturelle plutôt qu’une météo idéale. »



Avec des tarifs aériens plus bas, des hôtels plus avantageux et une affluence réduite, la saison des pluies et la basse saison en Asie du Sud-Est offrent une escapade plus enrichissante. De plus en plus de voyageurs profitent de cette saison pluvieuse pour ralentir le rythme, renouer avec la nature et profiter d’une destination loin des foules touristiques habituelles. – VNA/VI