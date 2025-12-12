Succès international : Viettel primé à trois reprises aux WCA et Glotel 2025

Le 11 décembre, le Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’Armée (Viettel) a annoncé avoir remporté trois distinctions majeures lors des World Communication Awards (WCA) 2025 et des Global Telecoms Awards (Glotel) 2025.

Les WCA sont considérés comme les « Oscars » du secteur des télécommunications, tandis que les Glotel Awards rassemblent les plus grands acteurs technologiques mondiaux, tels que Samsung, Huawei, NVIDIA ou encore Ericsson.

Aux WCA 2025, Viettel a été primé dans la catégorie « People and Culture » (Personnes et Culture) grâce à sa philosophie « People First – Innovation Always », qui place l’humain au centre et fait de l’innovation le moteur du développement. Le groupe se distingue par une gestion des ressources humaines humaniste sur ses 11 marchés, privilégiant le bien-être physique et mental ainsi que la formation continue, créant ainsi un environnement professionnel attractif et susceptible d’attirer des talents internationaux.

Parallèlement, Lumitel, la marque de Viettel au Burundi, a reçu le prix du « Best operator in a Growth Market » (Meilleur opérateur sur un marché en croissance). Cette distinction salue les efforts de l'opérateur pour développer les infrastructures et devenir le premier à déployer la 5G dans ce pays, transformant le paysage numérique local malgré des conditions difficiles.

Dans le domaine technologique, Viettel a marqué l’histoire aux Glotel Awards 2025 en remportant le prix du « Best Digital Transformation Project » (Meilleur projet de transformation numérique) pour sa plateforme « BTS Digital Twin », développée par Viettel AI and Data Services Center. Grâce à la modélisation 3D et à l’intelligence artificielle, cette solution optimise la gestion des stations de transmission (BTS), permettant une transition d’une exploitation manuelle vers une gestion numérique. C’est la première fois qu’une entreprise vietnamienne s’impose dans cette catégorie, démontrant une capacité de recherche, d’innovation et de déploiement technologique de niveau international.-VNA/VI