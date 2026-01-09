Succès du 12e Congrès national du PRPL : une victoire pour les relations Vietnam-Laos

Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, envoyé spécial du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, a conduit le 8 janvier une délégation vietnamienne au Laos afin de féliciter le pays pour le succès du 12e Congrès national du Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL).



Il s'est entretenu avec le secrétaire général du Comité central du PRPL et président du Laos, Thongloun Sisoulith.



Le Hoai Trung a transmis les chaleureuses félicitations du Comité central du PCV, du Bureau politique et du Secrétariat au Parti, à l'État et au peuple lao pour la réussite du 12e Congrès national du PRPL, le qualifiant d'étape politique majeure pour la cause révolutionnaire du Laos.

Le Hoai Trung, secrétaire du Comité central du Parti et ministre des Affaires étrangères, a une réunion de travail avec l'Association des entreprises vietnamiennes au Laos. Photo : VNA



L’Envoyé spécial a félicité le camarade Thongloun Sisoulith pour sa réélection au poste de secrétaire général du Comité central du PRPL, témoignant de la profonde confiance que lui accordent le Parti, l’armée et le peuple laotiens.



Il s’est dit convaincu que, sous la direction éclairée du PRPL, forte de sa détermination politique et grâce aux acquis de près de quarante années de réformes, le Laos entrerait dans une nouvelle ère de développement, animé d’une confiance et d’une ambition renouvelées, atteignant les objectifs fixés par le XIIe Congrès et bâtissant une nation pacifique, indépendante, démocratique, unie et prospère.



Le Hoai Trung a souligné que le XIIe Congrès national du PRLP s’était tenu à un moment particulièrement crucial, alors que le Laos se prépare à une nouvelle étape de son développement, marquée par des opportunités et des défis interdépendants.



Le Congrès a adopté un programme politique fondamental et a défini les orientations stratégiques, les objectifs et les tâches pour le développement à long terme du Laos. Le Comité central et la direction nouvellement élus ont été décrits comme un collectif uni, riche d’une vaste expérience et d’une vision stratégique, bénéficiant de la confiance des responsables, des membres du Parti et du peuple lao.



Il a souligné que le succès du congrès constituait également une victoire significative pour les relations entre les deux partis et les deux pays. La grande amitié, la solidarité particulière, la coopération globale et la cohésion stratégique qui unissent le Vietnam et le Laos, forgées au fil de l'histoire sous l'égide du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du Parti révolutionnaire populaire lao (PRLP), sont devenues un atout commun inestimable et un pilier stratégique pour la stabilité, le développement et l'intégration internationale des deux nations, a-t-il déclaré.



Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens, a-t-il affirmé, mettront tout en œuvre, de concert avec leurs homologues laotiens, pour préserver, nourrir, consolider, développer et approfondir encore davantage la grande amitié, la solidarité particulière, la coopération globale et la cohésion stratégique qui unissent le Vietnam et le Laos.



Le Vietnam continuera d'être aux côtés du Laos, en apportant son soutien indéfectible et en partageant son expérience en matière de renforcement du Parti, de coopération politique, de développement socio-économique, de connectivité, de formation des ressources humaines, de défense et de sécurité, et d'intégration internationale, a-t-il souligné.



À cette occasion, Le Hoai Trung a transmis l'invitation du secrétaire général To Lam au camarade Thongloun Sisoulith, à son épouse et à une délégation lao de haut rang à effectuer une visite d'État au Vietnam dès que possible.



De son côté, le dirigeant lao a informé la délégation vietnamienne des résultats du XIIe Congrès national du PRPL et a exprimé sa sincère gratitude pour la décision du Vietnam d'envoyer un envoyé spécial, témoignant ainsi des relations étroites, de confiance et fraternelles qui unissent le Laos et le Vietnam. Il a remercié le Vietnam pour son soutien précieux, opportun et efficace tout au long du parcours révolutionnaire du Laos et lors des préparatifs du congrès.



Félicitant le Vietnam pour ses récents succès, il s'est dit convaincu que, sous la direction du PCV, le Vietnam organiserait avec succès le XIVe Congrès national du Parti et continuerait de réaliser des avancées majeures en matière de renouveau, atteignant ainsi ses objectifs de développement à l'horizon 2030-2045 et entrant dans une nouvelle ère de développement.