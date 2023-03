Stratégie de mise en valeur du café vietnamien

Un séminaire sur l’augmentation de la valeur du café vietnamien s'est déroulé le 4 mars à Ho Chi Minh-Ville, sous les auspices du Journal Nguoi Lao Dong (Travailleurs), dans le cadre d'une série d'événements pour honorer le café vietnamien.

En 2022, les exportations nationales de café atteindront environ 1,72 million de tonnes pour une valeur de 3,94 milliards de dollars. Le café fait partie du groupe des produits agricoles clés avec un chiffre d'affaires à l'exportation de plus de 3 milliards de dollars. Cependant, selon les experts, ce chiffre reste encore bien en-deçà des capacités du café vietnamien, en raison du faible taux de transformation.

Thai Nhu Hiep, vice-président de l'Association vietnamienne du café et du cacao, directeur de la sarl Vinh Hiep, a informé que la superficie totale de caféier du pays était d'environ 710.000 ha dont 650.000 ha récoltés, concentrés dans les cinq provinces des Hauts Plateaux du Centre.

Selon Thai Nhu Hiep, malgré une grande superficie de plantation et de production, la filière se concentre seulement sur l’exportation de produit brut et ne prête pas encore attention à la transformation.

Afin d'augmenter le taux de transformation, la participation des entreprises et de l'État est requise. L’attention sur les indications géographiques, la traçabilité, la sécurité sanitaire des aliments… est aussi la clé du développement de l'industrie caféière.

Production du café. Photo : VNA



Ho Van Muoi, président du Comité populaire de la province de Dak Nong, qui se classe au troisième rang national en termes de superficie de caféiers, a jugé nécessaire de changer la mentalité des agriculteurs et de les encourager à produire du café bio.



Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Le Minh Hoan, a estimé que l'intérêt du café n'est pas seulement en tant que boisson. Car le café est une chaîne de valeur très diversifiée, du miel aux fleurs de café, en passant par les teintures pour tissus, le fil. Des chaussures peuvent également être fabriquées à partir de café, et de l'engrais à partir du marc de café... Mais le Vietnam produit toujours du café brut, l'espace de valeur du café vietnamien commence tout juste à être exploité.

D'autres ont suggéré d'offrir aux entreprises des politiques de crédit et autres incitations pour les aider à créer des produits plus diversifiés.-

VNA/VI