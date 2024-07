Startup : Renforcement de l’attractivité du Vietnam aux yeux des investisseurs

Des employés du portefeuille électronique MoMo travaillent au bureau. Photo d’illustration : VNA



La tendance à créer des startup au Vietnam se développe fortement, attirant l'attention d'un grand nombre d'investisseurs, vietnamiens comme étrangers.

Un facteur décisif pour le succès des startup est l’accès au capital. Le développement de sources de capitaux et la création d'un climat d'investissement transparent et sûr créeront des conditions maximales pour les startup.

Selon les statistiques du ministère des Sciences et des Technologies, le Vietnam compte actuellement environ 3.800 startup, dont 11 évaluées à plus de 100 millions de dollars et trois sévaluées à plus d'un milliard de dollars.

En 2018, le décret n° 38/2018/ND-CP a été publié, favorisant le développement de fonds d'investissement pour startup au Vietnam. Selon les statistiques de la plateforme BambuUP, il existe actuellement environ 210 fonds de capital-risque opérant et investissant dans des startup au Vietnam, dont près de 40 fonds vietnamiens.

Selon un rapport publié par le National Innovation Center (NIC – Centre national d’innovation), en 2021, le montant total des investissements en capital-risque dans les startup vietnamiennes a atteint 1,4 milliard de dollars. Selon les estimations du ThinkZone Ventures Fund, environ 90% de ce montant est provenu de fonds de capital-risque étrangers.

Selon un rapport de Bain & Company, le Vietnam est en tête en termes de capacité à attirer des investisseurs à long terme en Asie du Sud-Est. Les investisseurs prévoient que les activités d’investissement au Vietnam au cours de la période 2025-2030 augmenteraient de 83% par rapport à aujourd’hui.

Cependant, selon des experts, les investisseurs internationaux sont confrontés à de nombreuses difficultés lorsqu’ils opèrent au Vietnam, dont celles liées aux licences d'investissement, à la gestion des investissements, au rapatriement des bénéfices, etc.

Selon les évaluations du ministère des Sciences et des Technologies, en général, les politiques présentent encore de nombreuses lacunes. Par exemple, les documents juridiques spécialisés ne reflètent pas encore clairement les soutiens en matière d’impôts, de prêt... Les gestionnaires locaux ne comprennent pas encore les politiques et ne créent pas de conditions nécessaires aux startup...

Selon Nguyen Huong Quynh, directrice générale de BambuUP, dans les temps à venir, il sera nécessaire de poursuivre les efforts pour rendre l'écosystème de startup vietnamien attractif aux yeux des investisseurs. Elle a notamment souligné l’importance de programmes de communication et de soutien aux startup plus robustes et plus substantiels, de mécanismes favorables permettant aux fonds d'investissement étrangers d'investir et de désinvestir facilement des capitaux dans les entreprises vietnamiennes…

De son côté, Pham Ngoc Huy, directeur général du fonds d’investissement Lotte Ventures Vietnam, indique que s'il existe un mécanisme pour encourager les entrepreneurs à succès à créer des fonds d’investissement pour les startup, un grand flux de trésorerie s’ajoutera sur le marché des capitaux.

De nombreux investisseurs estiment que pour renforcer l’attractivité du marché vietnamien, en attendant que le cadre juridique soit complété, il faut des zones de tests (sandbox) pour certains sujets spécifiques.-VNA/VI