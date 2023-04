Standard Chartered: le Vietnam est un marché important pour les investissements à long terme

La banque Standard Chartered identifie le Vietnam comme un marché important pour les investissements à long terme, conformément aux engagements et aux stratégies commerciales de la banque.

Michele Wee, directrice générale de la banque Standard Chartered Vietnam. Photo: CafeF

Nhadautu.vn a eu une conversation avec Mme Michele Wee, directrice générale de la banque Standard Chartered Vietnam, sur l’importance du marché vietnamien et les atouts de Standard Chartered sur ce marché.

- Quelle est l’importance du marché vietnamien dans la stratégie commerciale ASEAN de Standard Chartered ?

Standard Chartered considère le Vietnam comme un marché prioritaire pour sa croissance. L’année dernière, le PDG mondial Bill Winters a effectué sa troisième visite officielle au Vietnam, ce qui souligne le fort engagement de Standard Chartered envers le Vietnam. Notre PDG Asie, Benjamin Hung, est également venu au Vietnam en mars de cette année. Notre groupe reconnaît le fort potentiel de croissance du Vietnam et confirme qu’il continuera à investir dans Standard Chartered Vietnam.

En tant qu’étoile montante de l’ASEAN, les perspectives à moyen et long terme du Vietnam sont très prometteuses. Ses atouts sont la structure de sa population, une main-d’œuvre jeune, de meilleurs fondamentaux nationaux et son fort engagement à s’intégrer aux marchés et aux chaînes d’approvisionnement. Le Vietnam joue un rôle important dans le commerce international et les chaînes d’approvisionnement mondiales, et est considéré comme une nouvelle base de production.

Enfin, le gouvernement vietnamien s’est engagé à faire des efforts pour améliorer l’environnement des affaires afin de continuer à attirer les IDE.

- Le Vietnam s’efforce d’atteindre son objectif de zéro émission nette en 2050, et la promesse de la marque Standard Chartered est "Here for good". Quels sont les plans de Standard Chartered pour soutenir cet objectif ?

La volonté d’être un catalyseur de développement socio-économique est au cœur de notre stratégie d’affaires, reflétée dans notre promesse de marque Here for good".

Au 30 juin 2022, le total des prêts de Standard Chartered Vietnam à des projets d’énergie renouvelable pour soutenir le développement durable atteignait plus de 52 millions de dollars américains, contribuant ainsi à réduire plus de 40 tonnes d’émissions de CO2 en 2022, plus 51 millions de dollars de soutien aux petites et moyennes entreprises.

Standard Chartered Vietnam et le réseau mondial de Standard Chartered s’associent également à des banques vietnamiennes pour financer des équipements pour des projets d’énergies renouvelables, et nous continuons à soutenir fortement le programme de transformation énergétique du Vietnam. Standard Chartered s’est engagé à lever 300 milliards de dollars cette année pour la finance verte et la transition énergétique, et a également mis en place un comité dédié à l’accompagnement de la transition énergétique propre dans les secteurs fortement carbonés.

La banque Standard Chartered Vietnam continuera de soutenir le processus de développement vert du gouvernement du Vietnam, qui a commencé à partir de la COP26. C’est un voyage passionnant pour nous tous car il nécessite un partenariat public-privé efficace dans le programme JETP (Partenariat pour une transition énergétique juste) dans le but d’un développement durable pour l’ensemble de la société.



- Le Vietnam est une économie tournée vers l’exportation et ses entreprises exportatrices ont besoin de capitaux pour fonctionner. Comment Standard Chartered pourrait-il les aider en termes de prêts et d’accès aux chaînes d’approvisionnement mondiales ?

Le Vietnam a pour objectif de devenir une économie à revenu élevé en 2045 et une économie neutre en carbone en 2050. La finance est la clé pour atteindre ces objectifs ambitieux, donc les institutions financières jouent un rôle important. Les institutions financières internationales telles que Standard Chartered peuvent aider en fournissant des directives claires pour faciliter des flux financiers durables vers le Vietnam.

En matière de financement du commerce, la plateforme de chaîne d’approvisionnement numérique Olea (une joint-venture entre Standard Chartered et la société de technologie de la chaîne d’approvisionnement Linklogis) vient d’entrer sur le marché vietnamien pour fournir des solutions de financement du commerce. Grâce à la puissance du numérique, nous pouvons aider nos clients à réaliser leurs projets de croissance.

- Pourriez-vous nous informer des chiffres d’investissement de Standard Chartered au Vietnam aujourd’hui ?

Le Vietnam est un marché de croissance clé pour Standard Chartered et nous continuerons à investir au Vietnam pour promouvoir le commerce et le développement. Standard Chartered a augmenté ses investissements au Vietnam ces dernières années. En août 2021, nous avons réalisé notre troisième levée de fonds en trois ans en injectant 120 millions de dollars supplémentaires dans Standard Chartered Vietnam.

Nous avons investi plus de 5 millions de dollars dans des projets communautaires, des "clubs de lycéens" aux startups communautaires, et nous continuerons à le faire. L’éducation est très importante pour une croissance durable.

La technologie et la numérisation sont également un domaine sur lequel nous nous concentrons. Nous considérons le projet "SMART 4.0 Vietnam" comme un programme permettant à la Standard Chartered Vietnam de continuer à investir.

Nous nous engageons à être flexibles et adaptables au développement du Vietnam, et soutiendrons de manière appropriée ses plans de développement en fonction de nos engagements et de nos stratégies commerciales.