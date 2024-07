Souvenirs inoubliables concernant le secrétaire général Nguyen Phu Trong dans le cœur d’un artiste au Royaume-Uni

Vu Kim Thanh (3e à partir de la droite) et son épouse prennent une photo souvenir avec le secrétaire général Nguyen Phu Trong lors de la visite du dirigeant au Royaume-Uni en 2013. Photo : VNA



Le peintre et photographe Vu Kim Thanh, actuellement directeur adjoint de «Vietnamese Family Partnership» (VFP), une organisation caritative vietnamienne au Royaume-Uni, a été choqué d'apprendre le décès du secrétaire général Nguyen Phu Trong le 19 juillet 2024 à Hanoï.

Il a confié à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) de nombreux souvenirs profonds concernant le secrétaire général Nguyen Phu Trong, dont le plus mémorable a été sa rencontre avec le dirigeant à l'occasion de sa visite de travail au Royaume-Uni les 22 et 23 janvier 2013.

Vu Kim Thanh a notamment rappelé son exposition de peintures à Londres qui avait été inaugurée par le secrétaire général Nguyen Phu Trong lui-même durant son séjour au Royaume-Uni.

Il s’agissait d’un grand honneur pour cet artiste d’origine vietnamienne et pour la communauté vietnamienne du Royaume-Uni.

«Le secrétaire général Nguyen Phu Trong est décédé, mais il a laissé derrière lui d'innombrables souvenirs pour son pays natal et des réalisations inestimables sur la voie d’édification d'un Vietnam de plus en plus puissant et prospère. Il a mené une vie simple, douce, diligente, honnête et impartiale, suivant le chemin du grand Président Ho Chi Minh», a dit Vu Kim Thanh.

L'artiste a également exprimé son admiration pour la détermination du secrétaire général Nguyen Phu Trong à lutter contre la corruption, estimant que son exemple moral sera suivi par les dirigeants successifs.-VNA/VI