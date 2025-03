Soutien aux ressortissants vietnamiens après le séisme au Myanmar

¨Une route endommagée à Naypyidaw le 28 mars après un tremblement de terre dans le centre du Myanmar (Photo : France 24/VNA)

À ce jour, aucun ressortissant vietnamien n'a été signalé comme ayant été touché par le séisme survenu au Myanmar, selon les rapports préliminaires des représentants vietnamiens au Myanmar et en Thaïlande.



L'après-midi du 28 mars, un puissant séisme de magnitude 7,7 sur l'échelle de Richter a frappé le centre du Myanmar, blessant plusieurs personnes et endommageant des infrastructures au Myanmar et en Thaïlande voisine.

Après avoir reçu la nouvelle, le ministère vietnamien des Affaires étrangères a immédiatement demandé aux agences vietnamiennes présentes dans les deux pays de recueillir rapidement des informations sur la situation des citoyens vietnamiens dans les zones touchées.



Suite aux instructions du ministère, les agences ont maintenu un contact étroit avec les autorités locales et les communautés vietnamiennes des régions touchées afin de suivre de près la situation. Elles se tiennent prêtes à mettre en œuvre les mesures nécessaires à la protection des citoyens si nécessaire.



Il est conseillé aux citoyens vietnamiens de se tenir informés des annonces officielles et de suivre les instructions des autorités locales afin d'éviter tout risque de répliques sismiques dans les prochaines 24 heures.



Les citoyens souhaitant obtenir de l'aide peuvent contacter les services d'assistance téléphonique de l'ambassade du Vietnam au Myanmar au +95 966088 8998 ou par courriel à l'adresse vnembmyr2012@gmail.com ; ou ceux de l'ambassade du Vietnam en Thaïlande au +66 898966653 ou par courriel à l'adresse vnemb.th@mofa.gov.vn. Ils peuvent également contacter la ligne d'assistance téléphonique du ministère vietnamien des Affaires étrangères au +84 981 84 84 84. - VNA/VI