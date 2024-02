Sous le coup de pinceau de Không Dô Duy, le Têt d’antan revit...

"Les souvenirs ne s'effacent pas", la récente exposition de Không Dô Duy à Hanoï, a captivé les visiteurs avec ses œuvres poétiques et originales. Cette destination incontournable a permis aux amateurs d'art d’être conviés à plonger dans la beauté et l'atmosphère nostalgique du Têt d'antan...





Chaque œuvre exposée dans cette exposition mélange harmonieusement l'ancien et le moderne, recouvrant les espaces du passé d'une apparence colorée, animée et festive. Sous les coups de pinceau de Không Dô Duy, le Têt d'antan est raconté à travers plusieurs perspectives.

Il peut s'agir d'un Têt de paix et de sérénité, illustré par un autel bouddhiste orné de plateaux de cinq fruits, d'offrandes, de bâtons d'encens et d'une branche de fleurs de pêcher, des éléments indispensables pour la fête la plus importante de l'année. Ou encore, la vision du salon d'une famille urbaine finement agencée pour cette occasion spéciale. Certaines œuvres nous transportent quant à elles dans la terre des souvenirs en évoquant des objets du passé, tels qu'une ancienne armoire en bois à côté de pots en terre cuite, d'un panier de maïs fraîchement récolté et d'un vieux thermos, ou des jeux traditionnels de notre enfance, comme le ô an quan (jeu des cases), par exemple. C'est la nostalgie qui prédomine...

“Parfois, le manque des touches du piano est presque insoutenable pour moi… J'apprécie énormément la vieille radio, je suis passionné par la machine à coudre ancienne et les vieilles pièces de monnaie. J'ai un amour profond pour de nombreuses choses simples qui m'entourent. Ces éléments sont comme de précieux cadeaux de la vie. À travers de nombreuses phases de ma création artistique, bien que mon mode d'expression ait évolué, les thèmes de la mémoire, de la nostalgie et du patrimoine demeurent toujours mes sujets de prédilection », a partagé Không Dô Duy.

Refusant de se restreindre à des illustrations simples, Không Dô Duy intègre constamment dans ses œuvres des éléments uniques qui fusionnent la tradition orientale et la modernité occidentale. Par exemple, il a dessiné un ensemble antique de table et de chaises appartenant à un intellectuel vietnamien d'autrefois... à côté d'un piano.





Le peintre Không Dô Duy. Photo: baotintuc.vn

Né dans la paisible campagne de la commune de Cao Phong, affiliée au district de Sông Lo dans la province de Vinh Phuc, le peintre Không Dô Duy s'est éloigné de son lieu d'origine en raison de son travail. Peut-être est-ce la raison pour laquelle, chaque fois qu'il retourne dans sa ville natale et observe les caractéristiques anciennes s'effacer progressivement avec le passage du temps, Không Do Duy est motivé à faire quelque chose pour préserver la beauté de souvenirs si précieux. Bien que son style ait évolué avec le temps, cette préoccupation demeure constamment présente dans son esprit et se reflète dans chacun de ses dessins.

"Auparavant, je créais souvent des œuvres semi-abstraites ou expressionnistes. Au cours des 3 dernières années, j'ai progressivement évolué vers le symbolisme et le conventionnalisme", a-t-il souligné.

En plus de ses peintures, Không Dô Duy expose également son engagement constant à travers des produits en céramique du célèbre village artisanal de Huong Canh, situé dans sa province natale de Vinh Phuc. Cela confère à son exposition une dimension quelque peu "singulière", où 10 œuvres céramiques entrelacent harmonieusement plus de 40 peintures à l'huile sur toile. L'émail en céramique est brut et simple, orné de motifs variés de pièces de monnaie anciennes, créant une sensation très "ancienne mais pas démodée". Selon le peintre Lê Thê Anh, les œuvres de Không Dô Duy racontent des histoires sur la vie humaine, les coutumes, l'histoire, la culture et l'essence asiatique. En termes de couleurs, Duy a choisi une palette riche en esprit national, allant du rose écarlate au rouge pétard, en passant par le marron cafard, le marron terre et le noir de la sève d’un arbre de la famille des Anarcadaciées.

"Ces caractéristiques sont toujours présentes chez Duy, avec des couleurs douces et un style rustique, conventionnel, parfois légèrement abstrait. Sa singularité se manifeste à travers les émotions exprimées dans des œuvres délicates, douces et vibrantes. J'apprécie énormément la palette de couleurs de Duy, qui me plonge dans des souvenirs tendres.", a estimé Lê Thê Anh.

Không Dô Duy partage à travers "Les souvenirs qui ne s'effacent pas" ses doux et beaux souvenirs du Têt d'antan dans la paisible campagne et des jours passés. Pour lui, le plus grand bonheur aujourd'hui réside dans le partage de ces souvenirs avec le public et dans la réception de leur soutien enthousiaste. – VOV/VNA/VI